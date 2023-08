Υγεία - Περιβάλλον

Λιπογλυπτική: σμιλεύοντας τις ατέλειες του σώματος

Γράφει ο Ευάγγελος Μπελλώνιας, Πλαστικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΥΓΕΙΑ.

Η λιπογλυπτική είναι η επέμβαση με την οποία απομακρύνεται λίπος από συγκεκριμένες περιοχές του σώματος σε γυναίκες και άνδρες. Τα αποτελέσματα για ασθενείς με κανονικό βάρος που έχουν τοπικό λίπος είναι θεαματικά, καθώς επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση των σωματικών αναλογιών και εξομάλυνση του περιγράμματος του σώματος.

Οι ασθενείς αυτοί τις περισσότερες φορές είναι υγιείς και ακολουθούν ένα ικανοποιητικό πρόγραμμα φυσικής άσκησης και διατροφής, αλλά λόγω κληρονομικότητας έχουν συσσώρευση τοπικού λίπους.

Η λιπογλυπτική μπορεί να απομακρύνει λίπος που ανθίσταται στις συμβατικές μεθόδους δίαιτας, μασάζ και γυμναστικής από τους γλουτούς, τα μπράτσα, το λαιμό, την πλάτη, την κοιλιά, την εσωτερική πλευρά του γόνατος, το στήθος, το πηγούνι, τις γάμπες και τους αστραγάλους. Σε περιπτώσεις που η λιπογλυπτική είναι εκτεταμένη και ο χειρουργός κρίνει ότι το δέρμα της περιοχής δεν έχει την απαραίτητη ελαστικότητα, ώστε να επανακτήσει τη σφριγηλότητα που απαιτείται, μπορεί να προταθεί συνδυασμός της λιπογλυπτικής με επεμβάσεις, όπως η μειωτική μαστών, η κοιλιοπλαστική, η ανόρθωση γλουτών κ.λπ. Οι συνδιαστικές αυτές επεμβάσεις εφαρμόζονται συχνά σε άτομα μετά από μαζική απώλεια βάρους, όπου το δέρμα έχει χάσει μεγάλο μέρος της ελαστικότητας του.

Τι είναι, πώς γίνεται;

Η λιπογλυπτική δεν είναι και δεν πρέπει να θεωρείται επέμβαση αδυνατίσματος και δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη συμβολή της συστηματικής άσκησης και της σωστής διατροφής στη διατήρηση ενός αρμονικού σώματος.

Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία εφόσον είναι περιορισμένης έκτασης. Σε πιο εκτεταμένες περιπτώσεις, μπορεί να γίνει με μέθη ή και γενική αναισθησία.

Ο χειρουργός επεμβαίνει στην περιοχή μέσω μικρών τομών μερικών μόνο χιλιοστών. Μετά την έγχυση ειδικού διαλύματος που περιορίζει την αιμορραγία και το πρήξιμο, οι λεπτές κάνουλες αναρροφούν το λίπος της περιοχής, καθώς ο χειρουργός κινεί με μικρές ελεγχόμενες κινήσεις την κάνουλα μπρος πίσω. Η αναρρόφηση επιτυγχάνεται, καθώς οι κάνουλες συνδέονται με ειδικό μηχάνημα που δημιουργεί κενό αέρος. Συχνά ο χειρουργός χρησιμοποιεί υπερήχους ή λέιζερ που ρευστοποιούν το λίπος, διευκολύνουν την απομάκρυνσή του και βοηθούν τη σύσφιγξη του δέρματος.

Μετά το τέλος της επέμβασης εφαρμόζεται ελαστικός πιεστικός επίδεσμος ή ειδικός κορσές, ώστε να περιοριστεί το μετεγχειρητικό πρήξιμο. Ανάλογα με το σημείο και την έκταση του χειρουργείου, ο κορσές μπορεί να διατηρηθεί έως και ένα μήνα μετά το χειρουργείο.

Η αποθεραπεία

Η φαρμακευτική αγωγή που δίνεται κατά τη διάρκεια του χειρουργείου περιλαμβάνει παυσίπονα και αντιβιοτικά, που συνήθως είναι αρκετά, ώστε να καλύπτουν τον ασθενή και μετεγχειρητικά. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που χορηγούνται ήπια αναλγητικά και μετά το χειρουργείο.

Ο συνήθης χρόνος αποθεραπείας, ανάλογα φυσικά με το είδος και την έκταση της επέμβασης, είναι μία έως τρείς εβδομάδες.

Τα αποτελέσματα της επέμβασης αρχίζουν να γίνονται εμφανή με τη σταδιακή μείωση του οιδήματος, ενώ το τελικό αποτέλεσμα στη λεπτομέρειά του είναι εμφανές τρεις μήνες μετά την επέμβαση.

Γενικά τα αποτελέσματα της λιπογλυπτικής είναι μόνιμα με την προϋπόθεση ότι το βάρος θα παραμένει σταθερό. Εάν το βάρος αυξηθεί, τα αποτελέσματα της επέμβασης μπορεί να αναστραφούν, καθώς τα λιποκύτταρα που έχουν παραμείνει στην περιοχή θα αυξηθούν σε μέγεθος και όγκο και θα επαναφέρουν τη μάζα λίπους της περιοχής στα αρχικά επίπεδα.

