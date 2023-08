Κοινωνία

Φωτιά στην Πάρνηθα: Μεγάλη αναζωπύρωση – σε ετοιμότητα για εκκενώσεις

Προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 στους κατοίκους των περιοχών: Θρακομακεδόνες, Μπόσκιζα και Πανόραμα Μενιδίου να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να εκκενώσουν.

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρνηθα. Η φωτιά που μαινόταν εντός της χαράδρας, έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και μαίνεται στη νοητή ευθεία της λεωφόρου Πάρνηθος δυτικά στο ύψος του τελεφερίκ. Πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον περιορισμό της, ενώ σηκώθηκαν και τα εναέρια μέσα.

Λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα, δόθηκε εντολή εκκένωσης του οικισμού της Αγίας Παρασκευή προς το κέντρο Αχαρνών, ενώ η φωτιά κατευθυνόταν προς την Αμυγδαλέζα.

Παράλληλα εστάλη προειδοποητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των περιοχών: Θρακομακεδόνες, Μπόσκιζα και Πανόραμα Μενιδίου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Τις πρώτες πρωινές ώρες τραυματίστηκε πυροσβέστης στην προσπάθειά του να κατασβήσει την πύρινη λαίλαπα στο Μετόχι, σύμφωνας με την ΕΡΤ. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου και τον παρέλαβε.

