Τουρκία: Στο 25% το βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας

Η κυβέρνηση της Τουρκίας αδυνατεί να συγκρατήσει τον πληθωρισμό και προχώρησε σε μια εκρηκτική αύξηση των επιτοκίων κατά 7,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Η τουρκική κεντρική τράπεζα έκανε σήμερα την έκπληξη προχωρώντας σε μεγάλη αύξηση του βασικού επιτοκίου της, από το 17,5% στο 25%, ώστε να εμποδίσει μια νέα άνοδο του πληθωρισμού.

«Η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη διαδικασία της νομισματικής σύσφιξης ώστε να ακολουθήσει το συντομότερο δυνατό πορεία προς τον αποπληθωρισμό (...) και να ελέγξει την επιδείνωση της συμπεριφοράς των τιμών», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η κεντρική τράπεζα.

