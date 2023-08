Οικονομία

Πρόγραμμα “Κάλυψη”: Ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής - Ποιους δήμους αφορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρόγραμμα ΚΑΛΥΨΗ αφορά σε ακίνητα που είχαν διατεθεί για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία, στο πλαίσιο των προγραμμάτων «ESTIA II» και «ESTIA 2021»

-







Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΚΑΛΥΨΗ», καλεί τους ιδιοκτήτες κατοικιών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των δήμων Αμπελοκήπων–Μενεμένης, Δέλτα, Θέρμης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού–Ευόσμου, Λαγκαδά, Παύλου Μελά, Πυλαίας–Χορτιάτη και Ωραιοκάστρου και είχαν διατεθεί για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία, στο πλαίσιο των προγραμμάτων «ESTIA II» και «ESTIA 2021», να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.

Η αίτηση υποβάλλεται είτε σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΕ–Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης–ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ (ταχυδρομική διεύθυνση: Μανουσογιαννάκη 6, Θεσσαλονίκη 546 21, 8ος όροφος) είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: kalypsi@mdat.gr έως την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες θα μπορούν να απευθύνονται και στις υπηρεσίες του δήμου, όπου βρίσκεται το ακίνητο, για τη διαδικασία υποβολής της αίτησής τους.

Η υποβολή της αίτησης συνοδεύεται από:

α. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι το ακίνητο πληροί τα ως άνω κριτήρια, είναι έτοιμο προς χρήση και δεν φέρει πραγματικό ελάττωμα. Ο οικείος δήμος δύναται, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, πριν από τη μίσθωση των ακινήτων.

β. Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου με τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος ΕΣΤΙΑ.

Σε περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα με περισσότερα του ενός ακίνητα, αρκεί η υποβολή μίας αίτησης, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία όλων των ακινήτων.