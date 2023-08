Κοινωνία

Φωτιές σε Αλεξανδρούπολη - Ροδόπη: Πολλά ενεργά μέτωπα και αναζωπυρώσεις

Προβληματίζουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης οι διαρκείς αναζωπυρώσεις .Επί τόπου επιχειρούν δυνάμεις και απο άλλα τέσσερα κράτη.

Στις πυρκαγιές της Αλεξανδρούπολης, της Δαδιάς και της Ροδόπης επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Αντιμετωπίζονται πολλές αναζωπυρώσεις.

Στις επιχειρήσεις συνδράμουν δυνάμεις που έχει διαθέσει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα: 56 πυροσβέστες με 12 οχήματα από Ρουμανία, 36 πυροσβέστες με 5 οχήματα από Βουλγαρία, 64 πυροσβέστες με 32 οχήματα από Τσεχία και μέσω διμερούς συμφωνίας 46 πυροσβέστες με 4 οχήματα από Αλβανία.

Συνεχείς οι αναζωπυρώσεις

Οι συνεχιζόμενες και πολυάριθμες αναζωπυρώσεις και το απρόβλεπτο της πορείας των μετώπων της πυρκαγιάς, λόγω των ισχυρών ανέμων που δεν έχουν κοπάσει ούτε μέρα από την έναρξη της φωτιάς τα ξημερώματα του Σαββάτου, είναι ο μεγάλος αντίπαλος στις αγωνιώδεις και υπεράνθρωπες προσπάθειες ελέγχου της πύρινης λαίλαπας. Οι διάσπαρτες μικροεστίες, τα «καντηλάκια», που σιγοκαίνε συναντώντας στο διάβα τους καύσιμη ύλη μετατρέπονται με τη βοήθεια του αέρα σε φλόγα που μόλις πάρει ύψος κινείται με μεγάλη ταχύτητα.

Έντονο προβληματισμό προκαλούν ειδικότερα οι αναζωπυρώσεις στην περιοχή της Αύρας και της Ατάρνης πλησίον της Εγνατίας Οδού η οποία χθες άνοιξε μόλις για δύο ώρες γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών και οδηγεί στον «εγκλωβισμό» τους καθώς δεν μπορούν να προσεγγίσουν είτε την Αλεξανδρούπολη, είτε το αεροδρόμιο ούτε να μετακινηθούν οδικώς εκτός Νομού.

Αποκατάσταση κυκλοφορίας

Πάντως ανακοινώθηκε πως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία οχημάτων στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος του Ανατολικού κόμβου Κομοτηνής έως το ύψος του κόμβου της Μάκρης Αλεξανδρούπολης.

Επιπλέον αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Εθνική οδό Σαπών – Αλεξανδρούπολης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Παραπέμπονται οι τρεις συλληφθέντες για την κράτηση 13 μεταναστών

Σύμφωνα με την πρόταση από τον Εισαγγελέα, το κατηγορητήριο που αποδίδεται στους τρεις συλληφθέντες για την κράτηση και μεταφορά εντός τρέιλερ 13 μεταναστών που είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα αφορά τη διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια με ρατσιστικά κίνητρα σε συνδυασμό με αρπαγή με ρατσιστικά κίνητρα από κοινού και συναυτουργία και έκθεση σε κίνδυνο, ενώ τον αλλοδαπό ιδιοκτήτη του οχήματος που εμφανίζεται σε βίντεο να έλκει το τρέιλερ βαρύνει και η κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Σε ό,τι αφορά στους 13 μετανάστες, συριακής και πακιστανικής καταγωγής, αποδίδεται η κατηγορία τής απόπειρας εμπρησμού με κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών και παράνομη είσοδο.

Copernicus: Η πυρκαγιά στην Αλεξανδρούπολη είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη εδώ και χρόνια

Μετά τη δεύτερη σάρωση των καμμένων περιοχών στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, η ομάδα από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές Copernicus κατέληξε στο συμπέρασμα πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί σε ευρωπαϊκό έδαφος εδώ και χρόνια.

