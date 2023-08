Πολιτική

Συντριβή drone της Frontex που συνεργαζόταν με το Λιμενικό

Συναγερμός έχει σημάνει στις ελληνικές Αρχές και στους επιτελείς του Οργανισμού για την πτώση του drone στην θάλασσα.

Συναγερμός έχει σημάνει το μεσημέρι της Πέμπτης (24/08), καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ένα drone τύπου Heron της FRONTEX που συνεργαζόταν με το Λιμενικό, κατέπεσε στη θάλασσα.

Όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, που δημοσιεύει το enikos.gr το drone παρουσίασε γρήγορη απώλεια ύψους και στη συνέχεια εξαφανίστηκε από τον χάρτη.

