Φωτιά στην Πάρνηθα - Μενίδι: Ελεύθεροι οι προσαχθέντες για απόπειρα εμπρησμού

Οι προσαχθέντες εντοπίστηκαν να κινούνται μέσα σε αυτοκίνητο σε απαγορευμένη περιοχή (στην οδό Φιλίας των Λαών) και βρέθηκαν πάνω τους αναπτήρες και ένα σπρέι αυτοκινήτου.

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο ύποπτοι που είχαν προσαχθεί για απόπειρα εμπρησμού στο Μενίδι.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν 19 αναπτήρες και δυο σπρέι τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως φλογοβόλα και να προκαλέσουν πυρκαγιές. Τα δύο άτομα προσπάθησαν να ανέβουν στην Πάρνηθα, όμως οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ αντιλήφθηκαν την παρουσία τους και τους έκαναν έλεγχο.

Παράλληλα, είχε γίνει προσαγωγή ενός 45χρονου υπόπτου για εμπρησμούς στον Αυλώνα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για κάτοικο της περιοχής, ο οποίος εθεάθη να κινείται με ένα ασημί όχημα στα μέρη εκεί.

Οι καταγγελίες εις βάρος του είναι πολλές, ότι κινείτο συνέχεια σε περιοχές που σημειώνονταν συνέχεια αναζωπυρώσεις, ωστόσο ο ίδιος φέρεται να αρνείται την εμπλοκή του. Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα και στην κατοχή του βρέθηκαν κυάλια, σπινθηριστής, βαμβάκι και αναπτήρες.

Υπενθυμίζεται ότι και ο κ. Κικίλιας έκανε λόγο για ένα αγροτικό φορτηγό που θεωρείται ως ύποπτο όχημα που κινείτο στην περιοχή όπου προκλήθηκαν οι εμπρησμοί. «Αναγνωρίστηκε ασημί αγροτικό ημιφορτηγό που πιθανόν εμπλέκεται στα περιστατικά. Γίνονται προσαγωγές υπόπτων», είπε επί λέξει ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και τόνισε ότι «αυτό που συμβαίνει είναι όχι απλά ανεπίτρεπτο, αλλά αισχρό και εγκληματικό».

Όσον αφορά τη δεύτερη προσαγωγή επίσης ενός 45χρονου που έγινε στον Αυλώνα, σύμφωνα με τις Αρχές, είναι πρώην δικηγόρος και κινείτο και αυτός στην περιοχή, όπου σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, σημειώνονταν συνεχώς αναζωπυρώσεις.

