Πούτιν για Πριγκόζιν: Ταλαντούχος επιχειρηματίας αλλά...

Τι είπε ο Ρώσος Πρόεδρος για τον μέχρι προ μηνών έμπιστο του, που έχασε την εύνοια του μετά τα "σοβαρά λάθη που έκανε". Τι είπε για τον χρόνο που θα απαιτηθεί για το πόρισμα σχετικά με το δυστύχημα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε για πρώτη φορά για το χθεσινό αεροπορικό δυστύχημα στην περιοχή Τβερ και στο οποίο θεωρείται ότι επέβαινε ο αρχηγός της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Ο Πούτιν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των 10 επιβατών και χαρακτήρισε τον ιδρυτή της Wagner ταλαντούχο επιχειρηματία. Σε μια προφανή αναφορά στην αποτυχημένη ανταρσία της Wagner τον Ιούνιο, ο Πούτιν πρόσθεσε: «Πρόκειται για έναν άνθρωπο με περίπλοκη μοίρα, ο οποίος έκανε σοβαρά λάθη στη ζωή του, αλλά επίσης επεδίωξε να επιτύχει τα απαραίτητα αποτελέσματα - τόσο για τον εαυτό του, όσο και τη στιγμή που του το ζήτησα, για τον κοινό σκοπό, όπως αυτούς τους τελευταίους μήνες».

Σε τηλεοπτική ομιλία του ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι ερευνητές θα εξετάσουν τι συνέβη, ωστόσο αυτό θα πάρει χρόνο.

Παράλληλα τόνισε ότι ενημερώθηκε για το αεροπορικό δυστύχημα της Τετάρτης το πρωί της Πέμπτης (24/8). «Δεν θα ξεχάσουμε τον ρόλο της Wagner στην Ουκρανία»

Όπως έγινε γνωστό, μαζί με τον Πριγκόζιν στο αεροπλάνο βρισκόταν το δεξί του χέρι, ο Ντμίτρι Ούτκιν, καθώς και άλλα πέντε μέλη της Wagner και τρία μέλη του πληρώματος.

«Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν υπάλληλοι της εταιρείας Wagner. Θα ήθελα να σημειώσω ότι πρόκειται για ανθρώπους που έχουν συμβάλει σημαντικά στον κοινό μας σκοπό της καταπολέμησης του νεοναζιστικού καθεστώτος στην Ουκρανία. Το θυμόμαστε και δεν θα το ξεχάσουμε» συμπλήρωσε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος έχει συχνά ισχυριστεί την παρουσία νεοναζί στην Ουκρανία ως δικαιολογία για την εισβολή του στη γειτονική χώρα - ισχυρισμοί που έχουν διαψευστεί, σύμφωνα με το BBC.

