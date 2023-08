Κόσμος

Τουρκικό ΥΠΑΜ: Στο ψευδοκράτος η απόφαση για τον δρόμο Πύλας - Άρσους

Αίσθηση προκαλεί νέο βίντεο που καταγράφει τις βιαιοπραγίες εναντίον της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην Πύλα

Νέο βίντεο καταγράφει τις βιαιοπραγίες των Τουρκοκυπρίων εναντίον των Κυανοκράνων της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην Πύλα και καταρρίπτει όλα τα επιχειρήματα της Άγκυρας κατά του Οργανισμού.

Σημειώνεται πως το περιστατικό σημειώθηκε όταν οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ επιχείρησαν να εμποδίσουν μη εξουσιοδοτημένες οικοδομικές εργασίες στην περιοχή. Προσωπικό της τουρκοκυπριακής πλευράς επιτέθηκε εναντίον του κλιμακίου του ΟΗΕ και προκάλεσε φθορές σε οχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι από το περιστατικό τραυματίστηκαν τέσσερα μέλη της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ.

Το βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνει τις συμπλοκές μεταξύ των Τουρκοκύπριων και των μελών της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών.

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ:

«Η δήλωση τύπου που εκδόθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 21 Αυγούστου 2023 σχετικά με την κατασκευή του δρόμου Πύλας - Άρσους στο έδαφος της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ)” είναι εντελώς αποκομμένη από την πραγματικότητα στο πεδίο. Αντί να συνεισφέρει θετικά, η δήλωση δυσχεραίνει τη διαδικασία. Η διατύπωση που χρησιμοποιείται σχετικά με τα γεγονότα της 18ης Αυγούστου διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και μεταφέρει παραπλανητικά το τι συνέβη. Υποστηρίζουμε πλήρως τη δήλωση του “υπουργείου Εξωτερικών της ΤΔΒΚ” στο θέμα αυτό.

Η κατασκευή του δρόμου Πύλας - Άρσους είναι ένα ανθρωπιστικό έργο που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της άμεσης πρόσβασης των πολιτών της “ΤΔΒΚ“ από την Πύλα στην πατρίδα τους. Η ενημέρωση σχετικά με τις εργασίες κατασκευής του δρόμου έγινε εγκαίρως. Τούτων δοθέντων, η παρέμβαση με φυσικά μέσα των στρατιωτών της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο στις εργασίες κατασκευής του δρόμου ήταν η αιτία της έντασης. Υπενθυμίζεται ότι το σημείο αυτό τονίζεται και στις πρόσφατες δηλώσεις του “υπουργείου εξωτερικών της ΤΔΒΚ” και του υπουργείου μας.

Στις 18 Αυγούστου η Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ, παραβιάζοντας την εδαφική ακεραιότητα της “ΤΔΒΚ”, προσπάθησε με αθέμιτο τρόπο να εμποδίσει το οδικό έργο, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο το δικό της προσωπικό, όσο και όλους τους εργαζόμενους που συμμετείχαν στην κατασκευή του δρόμου. Εντέλει, λυπούμαστε που τέσσερα μέλη του προσωπικού της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ και “οκτώ πολίτες της ΤΔΒΚ” τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της ανεύθυνης συμπεριφοράς της της Ειρηνευτικής Δύναμης και τους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση.

Η Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ αναπτύχθηκε στο νησί της Κύπρου το 1964, λίγο μετά την αρπαγή από τους Ελληνοκυπρίους του συνεταιρικού το 1963 που προκάλεσε το Κυπριακό ζήτημα. Υποθέτουμε ότι η έκκληση στην ανακοίνωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την “απομάκρυνση όλων των μη εξουσιοδοτημένων κατασκευών” απευθύνεται και στην ελληνοκυπριακή πλευρά, η οποία με την πάροδο των ετών έχει κατασκευάσει τον δρόμο Λάρνακας - Δεκέλειας - Αγίας Νάπας, ο οποίος διέρχεται από τουρκοκυπριακή ιδιοκτησία που βρίσκεται στη νεκρή ζώνη και το χωριό Πύλα, τον δρόμο Πύλας-Ορόκλινης που επίσης διέρχεται από τη νεκρή ζώνη, το κτίριο του πανεπιστημίου στην Πύλα και πολλές άλλες κατασκευές παραβιάζοντας τη νεκρή ζώνη.

Η Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ είναι υποχρεωμένη να αντιμετωπίζει ισότιμα τις δύο πλευρές στο νησί και να ενεργεί αμερόληπτα. Δυστυχώς, εξελίξεις όπως το περιστατικό της 18ης Αυγούστου δείχνουν ότι η Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ χάνει την εμπιστοσύνη των Τουρκοκυπρίων και γίνεται μέρος του προβλήματος στην Κύπρο. Είναι καθήκον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να αποτρέψει αυτή την τάση και να διασφαλίσει ότι η Ειρηνευτική Δύναμη επιδεικνύει την αμεροληψία που αναμένεται από τις ειρηνευτικές αποστολές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» αναφέρει η ανακοίνωση

