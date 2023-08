Κοινωνία

Φωτιά στην Πάρνηθα: Αναζωπυρώσεις και αγωνία για νέες εστίες

Κανένας εφησυχασμός καθώς οι άνεμοι μπορούν να προκαλέσουν επικίνδυνες νέες αναζωπυρώσεις στην περιοχή.

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Πάρνηθα με τις αναζωπυρώσεις της φωτιάς να είναι συνεχείς δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης.

Η τελευταία αναναζωπύρωση της φωτιάς στην Πάρνηθα εντοπίζεται ανατολικά της Μονής Κλειστών όπου υπάρχει φωτιά από το νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (24.08.2023).

Η φωτιά που είναι μέσα στην χαράδρα όταν βρίσκει καύσιμη ύλη αναζωπυρώνεται με συνέπεια να ξεπηδούν φλόγες. Οι χαράδρες μάλιστα δεν είναι εύκολα προσβάσιμες για τις πυροσβεστικές δυνάμεις που παραμένουν σε όλη την ευρύτερη περιοχή.

Ενεργό μέτωπο σε περιοχές κοντά σε οικισμούς δεν υπάρχοη. Στην Πάρνηθα επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 77 οχήματα, 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και περιοδικά 11 αεροσκάφη με 12 ελικόπτερα.

Στο μεταξύ υπό έλεγχο κατάφεραν να θέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στη περιοχή του Αυλώνα. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα ενώ από αέρος συνέδραμαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα , σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, κανονικά διεξάγεται πλέον η κίνηση στις οδούς 28ης Οκτωβρίου και Αθανασίου Διάκου, όπου είχε διακοπεί λόγω της πυρκαγιάς.

Δύο προσαγωγές από την Αστυνομία για τον Αυλώνα

Η Αστυνομία προσήγαγε στο αστυνομικό τμήμα 4 άνδρες για την υπόθεση, οι οποίοι εξετάζονται ως ύποπτοι για εμπρησμούς στον Αυλώνα.

Από συτούς ο ένας συνελήφθη.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Η Ελληνική Αστυνομία, σε πλήρη συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, συνδράμει καίρια στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών: δημιουργεί εκατοντάδες μπλόκα ελέγχου, εμποδίζει την πρόσβαση σε ορεινούς όγκους, κινητοποιεί πολύτιμες δυνάμεις, μεριμνά για τις εκκενώσεις και την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και περιπολεί έξω από κατοικίες και επιχειρήσεις που είτε έχουν εκκενωθεί, είτε έχουν υποστεί ζημιές.

Στο πλαίσιο αυτού του πλαισίου δράσης, σήμερα, στην Πάρνηθα και στον Αυλώνα Αττικής -από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης επάλληλων εστιών φωτιάς- έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που χτένισαν την περιοχή. Μόνο σήμερα πραγματοποιήθηκαν 4 προσαγωγές υπόπτων, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη 45χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε στην περιοχή του Αυλώνα Αττικής. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης εξακριβώθηκε πως ο ανωτέρω είχε θέσει φωτιά σε αρκετά σημεία στην ευρύτερη περιοχή του Αυλώνα. Έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον τρείς ενέργειες του δράστη. Σε κατ’ οίκον έρευνα, που διεξήχθη, ανευρέθησαν προσανάματα, ένα φλόγιστρο και πευκοβελόνες.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τις περιπολίες, συνδράμοντας το Πυροσβεστικό Σώμα όπου χρειάζεται και όπου της ζητείται, με βασικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διασφάλιση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας» αναφερει η ανακοίνωση.

Επτά απόπειρες εμπρησμού σε δύο ώρες!

Νωρίτερα σήμερα το πρωί είχαμε επτά απόπειρες εμπρησμού στην ευρύτερη περιοχή του Αυλώνα!

Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι μέσα σε μόλις δύο ώρες, και συγκεκριμένα από τις 9:00 έως τις 11:00 π.μ., υπήρξαν επτά απόπειρες εμπρησμού στη βόρεια πλευρά της Πάρνηθας, προς τον Αυλώνα.

Το σκληρό μήνυμα Κικίλια

Νωρίτερα, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, είχε προειδοποιήσει ότι οι υπαίτιοι θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

«Εγκληματείτε και δεν θα γλιτώσετε», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενημερώνοντας για την απόπειρα εννέα εμπρησμών στην περιοχή του Αυλώνα σε διάρκεια μικρότερη των τεσσάρων ωρών, από τις 8:13 το πρωί ως τις 12:02 το μεσημέρι.

«Κάποιοι αλητήριοι εμπρηστές βάζουν φωτιές θέτοντας σε κίνδυνο τα δάση, τις περιουσίες και πρωτίστως τις ανθρώπινες ζωές», υποστήριξε επίσης, χαρακτηρίζοντας ότι όλο αυτό «είναι όχι απλά ανεπίτρεπτο, αλλά αισχρό και εγκληματικό».





