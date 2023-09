Life

Η Dua Lipa ποζάρει τόπλες και είναι σχεδόν αγνώριστη (εικόνες)

Η διάσημη pop star Dua Lipa φωτογραφήθηκε για το νέο τεύχος της γαλλικής Vogue, χωρίς τα διάσημα γεμάτα σκούρα φρύδια της.

Η διάσημη pop star Dua Lipa φωτογραφίζεται για το νέο τεύχος της γαλλικής Vogue και είναι σχεδόν αγνώριστη.

Συγκεκριμένα η διάσημη τραγουδίστρια, η οποία έκλεισε τα 28, ανήρτησε κάποιες φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από τη φωτογράφισή της, με εντυπωσιακές δημιουργίες. Σε μία από αυτές, η ποπ σταρ πόζαρε τόπλες, ενώ κρύβει το γυμνό της στήθος με τα χέρια της.

Όπως ήταν φυσικό η ανάρτηση κέρδισε αμέσως σχόλια, με τους περισσότερους από τους ακολούθους της να σχολιάζουν την αλλαγή στα διάσημα γεμάτα σκούρα φρύδια της, τονίζοντας πως είναι σχεδόν αγνώριστη χωρίς αυτά.

