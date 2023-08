Κοινωνία

Βιασμός 15χρονης από 16χρονο: η καταγγελία και η φυγή του νεαρού από την Ελλάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος έφυγε από την περιοχή, μαζί με την οικογένεια του, τρεις ώρες μετά τον καταγγελόμενο βιασμό.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Σταθμού Χάλκης για τον εντοπισμό και την σύλληψη ενός 16χρονου υπηκόου Ιταλίας κατηγορούμενου για βιασμό.

Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες της “δημοκρατικής”, το αδίκημα φέρεται να έλαβε χώρα στην περιοχή «Πόνταμος» της Χάλκης, κατά το χρονικό διάστημα από 04.30 έως 05.00 ώρα της 23ης Αυγούστου 2023.

Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν σχετικά από ιατρό του νησιού, μετέβησαν στο ιατρείο της και εκεί βρήκαν μια 15χρονη υπήκοο Αγγλίας και την 55χρονη μητέρα της.

Με την συνδρομή της ιατρού, καθώς δεν υπάρχει παιδοψυχολόγος στο νησί, οι αστυνομικοί εξέτασαν την ανήλικη που κατήγγειλε με την μητέρα της βιασμό και εντόπισαν μέσω αναζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και από μαρτυρικές καταθέσεις τον δράστη.

Στο κορίτσι επιδείχθηκε η φωτογραφία του, που είχε αναρτηθεί από τον ίδιο στα social media, και εκείνη τον αναγνώρισε ανεπιφύλακτα.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 16χρονος είχε αναχωρίσει ακτοπλοϊκώς με την οικογένεια του από την Χάλκη με προορισμό την Κάμειρο Σκάλα με το πλοίο Νήσος Χάλκη περί ώρα 08:30 της 23ης Αυγούστου 2023 και οι πληροφορίες των αστυνομικών αναφέρουν πως αναχωρήσει για την πατρίδα του με πτήση από τον Κρατικό Αερολιμένα Ρόδου.

Ενημερώθηκε σχετικά η Εισαγγελέας Υπηρεσίας ενώ προανάκριση διενεργείται από τον ΑΣ Χάλκης.

