Πομάσκι: ο Μίλτος Τεντόγλου μπορεί να δώσει ένα μεγάλο άλμα (βίντεο)

Πως περιέγραψε τον σπουδαίο αθλητή ο προπονητής του. Τι είπε για την τακτική τους στην Βουδαπέστη, την οδηγία που “παράκουσε” ο άλτης, το άλμα στα 9 μέτρα και τις δηλώσεις στα γιαπωνέζικα!

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησε το πρωί της Παρασκευής ο προπονητής του Μίλτου Τεντόγλου, Γιώργος Πομάσκι, για τον άθλο του Έλληνα άλτη και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης.

Ερωτηθείς για το τελευταίο και νικητήριο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου, στα 8,52 μέτρα, ο Γιώργος Πομάσκι είπε ότι ο αθλητής «Είναι τόσο δυνατός ψυχικά… Είναι καθαρό το βλέμμα του.. Ρέει σιγουριά, ρέει καθαρή σκέψη και γι’ αυτό μπορεί να δώσει μια μέγιστη προσπάθεια».

«Αυτά τα παιδιά σε αυτό το επίπεδο το τελευταίο δίμηνο-τρίμηνο κάνουν την μέγιστη προσπάθεια και αυτό αδειάζει τον οργανισμό. Τώρα είχαμε και πολύ ζέστη. Είναι κοντά σε μια ριψοκίνδυνη κατάσταση και είναι κοντά σε τραυματισμό. Τον παρακαλούσα εγώ να αφήσουμε ένα άλμα, να μην κάνει τόση προσπάθεια σε ένα άλμα, αλλά… άντεξε», ανέφερε ο προπονητής.

Όπως είπε ο Γιώργος Πομάσκι για το νικητήριο άλμα, «Με τον τρόπο που λειτουργεί ο Μίλτος, σου εμπνέει μια σιγουριά. Στις μέγιστες προσπάθειες αυτός είναι και ακριβής. Παρόλο που είναι μεγάλο το άλμα, έκανε τεχνικό λάθος, θα δείτε το αριστερό πόδι πατάει στην άμμο».

Συμπλήρωσε ότι «Είναι πολύ αυστηρός κριτής του εαυτού του, τα αναλύει όλα, είναι πάντα πολύ προετοιμασμένος και αποδίδει στο ανάλογο επίπεδο. Ήμουν σίγουρος ότι θα κάνει μεγάλο άλμα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει ένα άλμα στα 8,30-8,40 μέτρα. Χθες ήταν ίδια και τα δύο άλματα κοντά με τον Πίνοκ, αλλά ήμουν σίγουρος ότι μπορούσε να κάνει το μεγάλο άλμα».

«Αυτή είναι η απλή του λειτουργία σε όλα τα θέματα, όχι μόνο στον αθλητισμό Εγώ έχω ξεκαθαρίσει την θέση μου, εγώ είμαι ο προπονητής του, πολλές φορές συζητάμε για θέματα έξω από τα αθλητικά, αλλά οι αποφάσεις είναι δικές του. Επτά χρόνια πια, στην προπόνηση, δεν μου έχει χαλάσει ούτε μια προπονητική μονάδα», προσέθεσε ο προπονητής.

Κληθείς να σχολιάσει την δήλωση του Μίλτου Τεντόγλου ότι στόχος του είναι να «πιάσει» τα 9 μέτρα, ο Γιώργος Πομάσκι σημείωσε ότι «αυτές οι επιδόσεις γίνονται μια φορά κάθε 30-40 χρόνια, ειδικά στο μήκος, όπου έχουμε τα λιγότερα παγκόσμια ρεκόρ. Θέλει κάποιες συγκυρίες, να υπάρχουν πολλές παράμετροι, βοήθεια από τον αέρα, να είναι μεγάλος ο αγώνας και άλλα…. Αν είναι τυχερός θα κάνει ένα τέτοιο άλμα»

«Έχει πάρει τα πάντα από μετάλλια κάποια και από δύο φορές. Υπάρχει και περίοδος χωρίς αγώνες μεσα στον χρόνο για να μπορεί να φορμαριστεί κάθε αθλητής για να είναι στο κατάλληλο επίπεδο όταν πρέπει», είπε ο Γιώργος Πομάσκι, προσθέτοντας ότι «Σήμερα γύρω στις 18:00 θα γίνει η απονομή του μεταλλίου, αλλά σήμερα το απόγευμα θα κάνουμε και προπόνηση. Το μετάλλιο είναι ιστορία, έχουμε μπροστά μας άλλον αγώνα, στις 31 Αυγούστου στην Ζυρίχη και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Σε αυτά τα παιδιά εγώ διδάσκω ότι πρέπει να μπαίνεις στην σφαίρα του πρωταθλητισμού και να μην βγαίνεις από αυτό το περιβάλλον».

Ως προς το πώς γιόρτασαν με τον Μίλτο Τεντόγλου χθες την κατάκτηση του μεταλλίου, ο κ. Πομάσκι είπε ότι «Οι αγώνες έχουν μεγάλες διαδικασίες. Οι αθλητές περνάνε από τους δημοσιογράφους και «τρώνε» εκεί δύο ώρες. Μετά πάνε όλοι οι νικητές και άλλοι αθλητές για ντόπινγκ κοντρόλ και εκεί έχει και ουρά αναμονής και μετά πήγαμε στο ξενοδοχείο. Δεν είχαμε πολλά περιθώρια για γιορτές, εκτός από το να απολαύσουμε αυτό που έχει γίνει».

Ως προς την συνέντευξη που παραχώρησε ο Μίλτος Τεντόγλου σε Ασιάτη δημοσιογράφο με τον οποίο ξέσπασαν σε γέλια, ο Γιώργος Πομάσκι είπε ότι ο άλτης «Έχει δει τόσες πολλές σειρές από τα animation που του αρέσουν στα γιαπωνέζικα, που καταλαβαίνει πολλές λέξεις και έχει κάποιες φράσεις που μπορεί να απαντήσει, όπως έκανε στην συνέντευξη Τύπου μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, απαντώντας σε ερώτηση Γιαπωνέζας δημοσιογράφου».

