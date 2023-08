Οικονομία

Ακίνητα: Μεταβιβάσεις - εξπρές με τον “ηλεκτρονικό φάκελο”

Ο συμβολαιογράφος αναλαμβάνει τη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων, με βάση το νέο σύστημα της ΑΑΔΕ και τον “ηλεκτρονικό φάκελο”. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις.

Παρελθόν θα αποτελεί σύντομα η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία που συνόδευαν τις μεταβιβάσεις ακινήτων, με την έλευση του «ηλεκτρονικού φακέλου» ο οποίος θα περαιώνει τη διαδικασία σε σύντομο χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο δεν «σέρνει» εκκρεμότητες αλλά είναι κτηματογραφημένο και τακτοποιημένο.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), από την 1η Νοεμβρίου 2023 όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα διεκπεραιώνονται αποκλειστικά μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που αυτή την περίοδο λειτουργεί πιλοτικά.

Με το νέο πλαίσιο, η συλλογή των εγγράφων θα πραγματοποιείται από τον συμβολαιογράφο που συντάσσει το συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου μετά από εξουσιοδότηση των συμβαλλόμενων. Ο συμβολαιογράφος θα εισέρχεται με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα υποβάλει αίτημα σε κάθε φορέα χωριστά για την ηλεκτρονική χορήγηση των απαραίτητων πιστοποιητικών και εγγράφων.

Συνεπώς, οι φορολογούμενοι θα απαλλαγούν από τις επισκέψεις και την πολύωρη ταλαιπωρία σε Εφορία, Δήμους, Κτηματολόγιο, Πολεοδομία, προκειμένου να υποβάλουν δια ζώσης το σχετικό αίτημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου απαιτείται πλήθος δικαιολογητικών, όπως: φορολογική ενημερότητα, πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, πιστοποιητικό Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας - δωρεάς, πιστοποιητικό για μη οφειλή προς Ο.Τ.Α., βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, τοπογραφικό διάγραμμα και στοιχεία -σχέδια οικοδομικής άδειας, πιστοποιητικό πληρότητας ταυτότητας κτιρίου- διηρημένης ιδιοκτησίας, απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος.

Στόχος του έργου είναι η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας και η απεμπλοκή των υπαλλήλων των εμπλεκόμενων φορέων από τα ενδιάμεσα στάδια παροχής υπηρεσιών που απαιτούνται για την τελική μεταβίβαση ακινήτων.

Ο συμβολαιογράφος εισέρχεται στην πλατφόρμα για να αιτηθεί την έκδοση των αναγκαίων δικαιολογητικών για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης ή/και να τα συλλέξει, κατά περίπτωση. Τα δικαιολογητικά εμφανίζονται σε ειδικό κατάλογο μέσα στον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης.

Κατόπιν, προσκαλεί τον πωλητή και τον αγοραστή μέσω της πλατφόρμας να αποδεχτούν το αίτημα μεταβίβασης και να δώσουν τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις. Ο πωλητής του ακινήτου επιλέγει το προς μεταβίβαση ακίνητο και αποδέχεται την πρόσκληση για να εξουσιοδοτήσει τον συμβολαιογράφο να προβεί στη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών και σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον σκοπό της σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης.

Την ίδια διαδικασία ακολουθεί και ο αγοραστής του ακινήτου. Ο ηλεκτρονικός φάκελος της μεταβίβασης δημιουργείται με την επιλογή του προς μεταβίβαση ακινήτου από τον μεταβιβάζοντα, την αποδοχή των προσκλήσεων και την παροχή των εξουσιοδοτήσεων στο συμβολαιογράφο από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη.

Μετά την καταβολή του φόρου από τον φορολογούμενο που αποκτά το ακίνητο, η πλατφόρμα αντλεί από την εφαρμογή myProperty της ΑΑΔΕ τα αναγκαία δεδομένα σχετικά με την καταβολή του φόρου ή την απαλλαγή από την υποχρέωση αυτού.

Ακολουθεί η υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης από τον συμβολαιογράφο και η καταχώρηση του συμβολαίου στο Κτηματολογικό Γραφείο.

