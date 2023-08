Πολιτική

Σακελλαροπούλου - Μόντι: Η προσελήνωση ινδικού διαστημόπλοιου και οι φωτιές στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε ειδική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, απένειμε στον Πρωθυπουργό της Ινδίας το Παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος της Τιμής.

-

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας Narendra Modi, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Η κυρία Σακελλαροπούλου εξέφρασε την ικανοποίησή της τόσο για την πραγματοποίηση της ιστορικής επίσκεψης – πρώτης Ινδού Πρωθυπουργού μετά από 40 χρόνια – όσο και για το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων. Επίσης, συνεχάρη τον Ινδό Πρωθυπουργό για την επιτυχή προσελήνωση του διαστημικού σκάφους Chandrayaan-3. Ενημέρωσε τέλος τον συνομιλητή της για τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές και επισήμανε εκ νέου την ανάγκη συλλογικής προσπάθειας ανάσχεσης και αντιστροφής των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Ο κύριος Modi ευχαρίστησε την κυρία Σακελλαροπούλου για τη φιλοξενία και εξέφρασε τη θλίψη του για τις πυρκαγιές και τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων. Όσον αφορά στην επιτυχή προσελήνωση του ινδικού διαστημικού σκάφους, τόνισε ότι η επιτυχία αυτή θα ωφελήσει συνολικά τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Επίσης, αναφέρθηκε στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση που ακολουθεί η Ινδία για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα και τον ΟΗΕ. Τέλος, ο Ινδός Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων και την επιθυμία του για τη συνέχιση της συνεργασίας, τόσο διμερώς όσο και διεθνώς.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε ειδική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, απένειμε στον Πρωθυπουργό της Ινδίας το Παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος της Τιμής.

Ειδήσεις σήμερα:

Πομάσκι: ο Μίλτος Τεντόγλου μπορεί να δώσει ένα μεγάλο άλμα (βίντεο)

Βιασμός 15χρονης από 16χρονο: η καταγγελία και η φυγή του νεαρού από την Ελλάδα

Μάνα μήνυσε τον γιό της για εκβιασμό και ξυλοδαρμούς