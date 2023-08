Life

“ΑΝΤ1 Flashback”: οι μοιραίες γυναίκες (βίντεο)

Ακόμα ένα ταξίδι στο παρελθόν του ΑΝΤ1 με την συνοδεία των πρωταγωνιστών του.

Αυτό το Σάββατο 26 Αυγούστου και την Κυριακή 27 Αυγούστου, και κάθε Σαββατοκύριακο στις 20:00, το «ΑΝΤ1 FLASHBACK» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Νικόλα Ράπτη έρχεται στο ΜΑΚ TV για να μας ταξιδέψει πίσω στον τηλεοπτικό χρόνο και να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές γέλιου, συγκίνησης και νοσταλγίας.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Νικόλας Ράπτης με τον δικό τους μοναδικό τρόπο αναφωνούν… «ANT1 FLASHBACK» και μας καλούν στην παρέα τους, γιατί ήρθε η ώρα… να μάθουν οι νέοι και να θυμηθούν οι παλιοί τις μοναδικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης, που ζήσαμε μέσα από την ιστορία του ΑΝΤ1.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΟΙ ΜΟΙΡΑΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ!

Δυναμικές, ανεξάρτητες, έξυπνες, με χιούμορ αλλά και πάθος, οι μοιραίες κυρίες που έχουν παρελάσει από τις σειρές του ΑΝΤ1, έχουν πάει κόντρα στο κατεστημένο και τις περισσότερες φορές ήταν και ένα βήμα μπροστά από εκείνους που τις διεκδίκησαν, πλημμυρίζοντας με άρωμα γυναίκας τις τηλεοπτικές μας οθόνες. Την Κυριακή 27 Αυγούστου, FLASHBACK στον ΑΝΤ1 θα κάνουν, μεταξύ άλλων, ο Μανούσος Μανουσάκης, ο Τάσος Τεργιάκης, η Θάλεια Ματίκα και ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος.

Δείτε το trailer:

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αλέξης Σκουλίδης

Επιμέλεια Εκπομπής: Νανά Ηλιοπούλου

Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Παπαγεωργίου

