Τεντόγλου - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: η απονομή του χρυσού μεταλλίου (εικόνες)

Ρίγη προκάλεσε η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου όταν ο Μίλτος Τεντόγλου ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Μέσα σε κλίμα αποθέωσης και υπό τις ιαχές των Ελλήνων φιλάθλων που φώναζαν ρυθμικά «Ελλάς, Ελλάς», πραγματοποιήθηκε σήμερα (25/8) η απονομή του χρυσού μεταλλιού στον Μίλτο Τεντόγλου, του μοναδικού που έλειπε από τη συλλογή του «χρυσού» Ολυμπιονίκη του Τόκιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Έλληνας άλτης έχει πλέον στην κατοχή χρυσά μετάλλια απ΄όλες τις μεγάλες διοργανώσεις.

Την απονομή στο μήκος Ανδρών έκανε η δόξα του τριπλούν Γουυίλι Μπανκς.

Αναλυτικά οι διακρίσεις του Μίλτου Τεντόγλου:

2023 ΧΡΥΣΟ 8,52μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Βουδαπέστη

2023 ΧΡΥΣΟ 8,30μ./8,03μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη

2022 ΧΡΥΣΟ 8,42μ. Τελικός Diamond League, Ζυρίχη

2022 ΧΡΥΣΟ 8,52μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Μόναχο

2022 ΧΡΥΣΟ 8,55μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Βελιγράδι

2021 ΧΡΥΣΟ 8,41 (0.1)/8,22μ. (0,1) Ολυμπιακοί Αγώνες Τόκιο

2021 ΧΡΥΣΟ 8,35μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ κλειστού, Τορούν

2019 ΧΡΥΣΟ 8,38μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ κλειστού, Γλασκώβη

2018 ΧΡΥΣΟ 8,25μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ, Βερολίνο