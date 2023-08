Κόσμος

Ατύχημα με σκάφος στους Λειψούς: Σε κρίσιμη κατάσταση ο Τούρκος μεγιστάνας

Ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της Τουρκίας τραυματίστηκε πολύ σοβαρά σε ατύχημα στο Αιγαίο, όπου έκανε τις διακοπές του.

Της Δώρας Βογιατζάκη

Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπαντσί, ιδιοκτήτης της αεροπορικής εταιρείας Pegasus Airlines μαζί με τη σύζυγό του, Βουσλάτ, τα δύο παιδιά τους και δύο φίλους τους πήγαιναν χθες βράδυ με το φουσκωτό από τους Λειψούς σε εστιατόριο στη Λέρο.

Χειριστής ήταν ο επιχειρηματίας. Το σκάφος έπεσε σε βράχια, ο ίδιος και η σύζυγός του τραυματίστηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 επιβάτες ήταν καλά.

Λιμενικό και ιδιώτες από άλλα σκάφη τους βοήθησαν να βγουν στη στεριά.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Λέρου, αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους , μεταφέρθηκαν στη συνέχεια με πλωτό ασθενοφόρο στην Αλικαρνασσό και στη συνέχεια με πτήση σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Αλί Σαμπαντσί, ο οποίος ανήκει σε μια από τις πλουσιότερες οικογένειες της Τoυρκίας και περιλαμβάνεται στη λίστα Forbes, νοσηλεύεται στην Εντατική σε κρίσιμη κατάσταση ενώ η κατάσταση της συζύγου του παρουσιάζει βελτίωση.

Στα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης η είδηση του τραυματισμού του ζευγαριού παίζει ψηλά στην επικαιρότητα καθώς εκτός από τον πολύ γνωστό επιχειρηματία, η σύζυγός του η Βουσλάτ, είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Dogan Holdings και κόρη του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Αϊντίν Ντογκάν.

