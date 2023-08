Κοινωνία

Νέες ταυτότητες: Ποιοι “διακινούν” τις αντιδράσεις (βίντεο)

Οι διοργανωτές των συλλαλητηρίων ανά την Ελλάδα είναι παλιοί…γνώριμοι αντιδράσεων. Τι λένε ειδικοί στον ΑΝΤ1.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Στα περίπου 100 άτομα που συγκεντρώθηκαν στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο πρώτο από τα 3 συλλαλητήρια που οργανώθηκαν μέσω κοινωνικών δικτύων κατά της έκδοσης των νεών ψηφιακών ταυτοτήτων, κληρικοί διοργανωτές μοίρασαν αυτές τις φωτοτυπίες. Πρόκειται ψήφισμα , με βασικό αίτημα την διεξαγωγή... δημοψηφίσματος για την συναίνεση ή μη στην αλλαγή των ταυτοτήτων, καθώς όπως υποστηρίζουν η νέα ψηφιακή κάρτα θα λειτουργεί με...τσιπάκι το οποίο φέρει το 666 του αντίχριστου!

«Έχει το 666, ένα μικροτσίπ, υπάρχει ένας big brother …», δήλωσε ο πατέρας Εμμανουήλ Σαρρής, διοργανωτής της συγκέντρωσης στο Ηράκλειο.

Το εθνικιστικό πατριωτικό κόμμα «Ενωμένοι Μακεδόνες», που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις μετά το ρατσιστικό τους μπάρκεμπιου - με χοιρινά και αλκοόλ - έξω από το κέντρο μεταναστών στα Διαβατά, την ομοφοβική παρέλαση «straight pride» στη Θεσσαλονίκη αλλά και την προκλητική εκπαίδευσή τους στο... paintball για να βρίσκονται σε ετοιμότητα όπως εξηγούσαν κατά του «ισλαμικού λαθροεπικισμού» , τώρα – μπροστάρηδες στον αγώνα κατά των νέων ταυτοτήτων – είναι οι βασικοί δοργανωτές του συλλαλητηρίου της Θεσσαλονίκης στις 3 Σεπτεμβρίου.

Ο...φερόμενος ως μοναχός Φώτιος, ο... influencer ρασοφόρος που ενώ φοβάται το τσιπάρισμα και την παρακολούθηση – όπως διακηρύσσει – των νέων ταυτοτήτων, διαθέτει κανάλι στο youtube και λογαριασμό σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα – είναι ο διοργανωτής του συλλαλητηρίου της Αθήνας, στις 10 Σεπτεμβρίου.

Με βίντεο κλιπ από κολάζ ταινιών επιστημονικής φαντασίας και μουσική τραπ για την προσελκύσει νεανικού ακροατηρίου, ο φερόμενος μοναχός επικαλείται διάφορες προφητείες περί τρίτου παγκοσμίου πολέμου, με την έκδοση των νεών ταυτοτήτων!

Δεν σταματούν να σχηματίζονται ουρές έξω από αστυνομικά τμήματα της χώρας, από πολίτες που – έχοντας παρασυρθεί από συνωμοσιολογίες του διαδικτύου- σπεύδουν να επανεκδώσουν την παλιά τους ταυτότητα, και έτσι να γλυτώσουν – όπως λένε – το τσιπάκι που φέρουν οι νέες ψηφιακές ταυτότητες. Μόνο στο αστυνομικός τμήμα της Τούμπας στην Θεσσαλονίκη έχουν ξεπεράσει τις 2000 οι αιτήσεις για επανέκδοση παλιάς ταυτότητας. Ίδια εικόνα και σε πολλά τμήματα της χώρας !

«Ο πανικός οφείλεται στη διάδοση ψευδών ειδήσεων μέσω διαδικτύου σχετικά με τσιπάκια ...Διαβεβαιώνουμε τους πολίτες να μην ανησυχούν και να διατηρήσουν τη ψυχραιμία τους διότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Θα πρέπει να εμπιστεύονται και την Αστυνομία και το κράτος ότι κάνει κάτι για το καλό των συνανθρώπων μας», δήλωσε ο συνδικαλιστής αστυνομικός από την Κρήτη, Γιώργος Πικράκης.

Ο Χρήστος Ξενάκης, καθηγητής Ψηφιακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά δηλώνει πως, «...άκουσα τρελά πράγματα, για εντοπισμό... η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί είναι αυτή που χρησιμοποιούμε στα διαβατήρια, τα οποία έχουν βιομετρικά στοιχεία και δεν έχουν χακαριστεί 10 χρόνια που χρησιμοποιούνται, άρα εγγυώνται την ασφάλεια» .

Οι νέες ταυτότητες, εξηγούν οι επίσημοι φορείς, δεν έχουν συστήματα γεωεντοπισμού, έχουν το ίδιο σύστημα που έχει μια πιστωτική ή χρεωστική κάρτα , ένα τσιπ δηλαδή που χρησιμοποιείται σε ειδικά μηχανήματα για την ταυτοποίηση.

