Τραμπ: δυσπιστία προς τα κιλά του μετά την σύλληψη

Τα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα για τον αμερικανό πρόεδρο, έχουν κάνει κάποιους... δύσπιστους για τα κιλά του!

Ύψος 1,90 μ., βάρος 98 κιλά, χρώμα μαλλιών ξανθό του χαλκού. Αριθμός μητρώου P01135809. Όνομα Ντόναλντ Τραμπ. Ηλικία 77 ετών.

Αφού υποβλήθηκε στη νομική διαδικασία σύλληψης, φωτογράφισης, λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και καταβολής χρηματικής εγγύησης για την απελευθέρωσή του υπό όρους, σε φυλακή της κομητείας Φούλτον στην πολιτεία της Τζόρτζια, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πλέον «φακελωμένος» όπως κάθε άλλος υπόλογος που διώκεται από τη δικαιοσύνη.

Αν και αυτή η διαδικασία συνέβη για πρώτη φορά σε πρώην πρόεδρο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα άλλο ερώτημα τριγυρίζει στο μυαλό πολλών Αμερικανών αφού ο ποινικός φάκελος του πρώην προέδρου δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αρχές της Ατλάντα: Ζυγίζει όντως ο Ντόναλντ Τραμπ 98 κιλά; Πολλοί Αμερικανοί αμφιβάλλουν για αυτό, ειδικά από τη στιγμή που ο πρώην πρόεδρος απέφυγε να ανέβει στη ζυγαριά του σερίφη.

Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλοί χρήστες που ισχυρίζονται ότι οι ίδιοι ζυγίζουν 98 κιλά αντέδρασαν δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του εαυτού τους και φαίνονται πολύ πιο λεπτοί από τον μεγιστάνα. Κάποιοι λένε ότι το πραγματικό του βάρος είναι μάλλον πιο κοντά στα 115 ή 120 κιλά.

Στις τρεις προηγούμενες παραπομπές του στα ποινικά δικαστήρια ο Τραμπ είχε καταφέρει να ξεφύγει απ' αυτό το υποτιμητικό τελετουργικό, όμως ο δισεκατομμυριούχος υποψήφιος για την προεδρία, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να χειραγωγήσει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών του 2020, δεν μπόρεσε τελικά να το αποφύγει.

Ωστόσο, είχε λάβει την άδεια να παράσχει ο ίδιος τα ανθρωπομετρικά του στοιχεία: Ύψος 1,90 μ., βάρος συγκεκριμένα 97,5 κιλά.

Απογοήτευση για τους χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου που τις τελευταίες ημέρες έκαναν προβλέψεις και στοιχημάτιζαν επί της ... ετυμηγορίας που θα έδειχνε η ζυγαριά της δικαιοσύνης, αναγκαστικά αξιόπιστη. Μετά την απογοήτευση ήρθε η δυσπιστία.

«Αν ο Ντόναλντ Τραμπ ζυγίζει 98 κιλά, όπως λέει στον φάκελό του στη φυλακή, τότε εγώ βγήκα ραντεβού με τη Χάλι Μπέρι», είπε ειρωνικά ο Μπάκαρι Σέλερς, Δημοκρατικός πρώην βουλευτής από τη Νότια Καρολίνα.

Το MSNBC μετέδωσε μια συλλογή με ολόσωμες φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ και πρόσωπα του αθλητισμού ανάλογου ύψους και βάρους. Σε αυτές τις φωτογραφίες συγκρίνεται ο Τραμπ μεταξύ άλλων με παίκτες του αμερικανικού ποδοσφαίρου όπως ο Τομ Μπρέιντι (ύψος 1,93 μ, βάρος 102 κιλά) και ο Λαμάρ Τζάκσον (ύψος 1,88 μ, βάρος 98 κιλά, ακόμα και με τον πυγμάχο Μοχάμεντ 'Αλι (ύψος 1,91 μ, βάρος 97 κιλά).

Τον Ιανουάριο του 2018, ο γιατρός του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι ο τότε πρόεδρος είχε ύψος ακριβώς 1,90 μ. και ζύγιζε 108 κιλά. Αυτό έβαλε τον δείκτη μάζας σώματος του στο 29,9, ακριβώς κάτω από το όριο της παχυσαρκίας (30). Από τότε πολλοί είχαν εκφράσει αμφιβολίες.

Και μεταξύ άλλων: Αν αληθεύει το σωματικό βάρος που δήλωσε χθες ο Τραμπ, αυτό θα σήμαινε ότι ο πρώην πρόεδρος, που σπάνια εμφανίζεται να αθλείται και που του αρέσουν τα χάμπουργκερ και τα αναψυκτικά, έχασε από τότε πάνω από 10 κιλά.

