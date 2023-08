Κοινωνία

Φωτιά στην Άνδρο: Δύο οι εστίες - Σηκώθηκαν εναέρια

Νέες εστίες πυρκαγιών στην Άνδρο. Επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνδράμουν στα σημεία.

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην πυροσβεστική υπηρεσία της Άνδρου, όταν ξέσπασαν πυρκαγιές σε δύο σημεία.

Πιο συγκεκριμένα, οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη περιοχή Βιτάλη και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής και προκλήθηκαν κατά πάσα πιθανότητα από κεραυνούς.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να τιθασεύσουν τις φλόγες.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Βοήθεια για την κατάσβεση της φωτιάς προσφέρουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στις περιοχές Βιτάλι και πλησίον Ι.Μ. Ζωοδόχου Πηγής στην #Άνδρο.

Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 6 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 26, 2023

Υπενθυμίζεται ότι και στην Αττική, προκλήθηκαν πολλαπλές εστίες τόσο στην Βάρη, Βούλα και Κορωπί, όσο και στον Βαρνάβα, από κεραυνούς το πρωί του Σαββάτου.

