Επίθεση στον Κώστα Βαξεβάνη: Τραυματίστηκε η πεθερά του

Επεισόδιο που ξεκίνησε από λεκτική επίθεση και εξελίχθηκε σε χειροδικία, σε εστιατόριο και μπροστά στην οκτάχρονη κόρη του καταγγέλλει ο εκδότης.

Επίθεση δέχθηκε ο δημοσιογράφος και εκδότης Κώστας Βαξεβάνης, ενώ δειπνούσε με την οικογένειά του κατά τις διακοπές του στην Εύβοια. Η επίθεση έγινε μπροστά στην οκτάχρονη κόρη του και κατέληξε σε τραυματισμό της πεθεράς του, που μεταφέρθηκε με χτυπήματα στο πρόσωπο στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η εφημερίδα του Κώστα Βαξεβάνη, «Γύρω στις εννιά το βράδυ της Παρασκευής, ο δημοσιογράφος έφτασε σε εστιατόριο στην Αμάρυνθο της Εύβοιας για οικογενειακό δείπνο. Λίγο αργότερα εμφανίστηκε ένα άγνωστο πρόσωπο στο διπλανό τραπέζι το οποίο αντί να κάτσει κινήθηκε προς το μέρος του δημοσιογράφου. Στάθηκε πάνω από το τραπέζι του Κώστα Βαξεβάνη και άρχισε να τον βρίζει χυδαία. Συγκεκριμένα ο άγνωστος έλεγε επί ώρα στο δημοσιογράφο παρουσία δεκάδων άλλων που βρίσκονταν στο εστιατόριο «είσαι ένας ξεφτιλισμένος , θα σε τακτοποιήσω αλλά όχι τώρα. Βρομιάρη που τόλμησε να γράψεις για μένα επειδή έχω λεφτά στην Ελβετία».

Ο Κώστας Βαξεβάνης είπε στον άγνωστο ότι δεν γνωρίζει ποιος είναι και τι λέει και του ζήτησε να σεβαστεί ότι όλα αυτά τα έκανε μπροστά σε ένα ανήλικο κοριτσάκι που ήδη ήταν έντρομο με την παρουσία του. Ο άγνωστος συνέχισε τις απειλές και τις βρισιές και όταν ο δημοσιογράφος του επισήμανε ότι ούτε τον γνωρίζει ούτε ξέρει για τι του μιλάει και αν έχει πρόβλημα να πάει στη Δικαιοσύνη ο τραμπούκος συνέχισε να απειλεί λέγοντας επίσης «ξεφτιλισμένε έβγαλες το όνομά μου στη λίστα Λαγκάρντ, θα σου δείξω εγώ».

Παριστάμενοι του ζήτησαν να αποχωρήσει αλλά αυτός συνέχισε να βρίζει και να απειλεί. Τότε παρενέβη η σύζυγος του δημοσιογράφου, η οποία κρατούσε στην αγκαλιά τους την κόρη τους και του ζήτησε και αυτή να αποχωρήσει γιατί αν κάποιος είναι κλέφτης ή αν έχει αδικηθεί, είναι δουλειά της Δικαιοσύνης και είναι απαράδεκτος να επιτίθεται δημόσια σε μια οικογένεια και έναν άνθρωπο που κάνει τη δουλειά του. Τότε ο άγνωστος κινήθηκε εναντίον της συζύγου του Βαξεβάνη και του παιδιού της, σπρώχνοντας ανθρώπους που του ζητούσαν να αποχωρήσει. Η λεκτική επίθεση όμως μετατράπηκε σε χειροδικία. Ο τραμπούκος επιχείρησε να χτυπήσει τη σύζυγο του Κώστα Βαξεβάνη η οποία είχε το παιδί αγκαλιά και την τελευταία στιγμή, προσπάθησε να εμποδίσει την επίθεσή του η μητέρα της, η οποία δέχθηκε γροθιές στο πρόσωπο.

Στη συνέχεια μέσα στην κατακραυγή των παριστάμενων, ο άγνωστος τράπηκε σε φυγή. Η πεθερά του δημοσιογράφου διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου όπου διαπιστώθηκαν τα τραύματα και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου παρέμεινε έως τα ξημερώματα του Σαββάτου»

Από μαρτυρίες των ανθρώπων που ήταν παρόντες στην επίθεση προέκυψε η ταυτότητα του άνδρα που φέρεται να επιτέθηκε στον Κώστα Βαξεβάνη και τα μέλη της οικογένειας του. Οι δικηγόροι του Κώστα Βαξεβάνη, έχουν συλλέξει ήδη όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της επίθεσης αλλά και της ταυτότητας του δράστη και θα απευθυνθούν στις Αρχές.

Σε δήλωση του, μετά την επίθεση, ο Κώστας Βαξεβάνης αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «Αυτό που συνέβη δεν είναι μόνο προσωπικό θέμα. Το γεγονός ότι υπήρξε μια τραμπούκικη επίθεση μπροστά στην κόρη μου που έχει υποστεί σοκ, είναι η μία πλευρά του θέματος που χαρακτηρίζει έναν άθλιο και δειλό τραμπούκο. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά. Αφορά κάθε δημοσιογράφο που κάνει τη δουλειά του. Η δημοσιογραφία είναι σε δίωξη στη χώρα. Δημοσιογράφοι τραμπουκίζονται , απειλούνται, εκφοβίζονται και δολοφονούνται. Δεν είναι τυχαίο που ένας τύπος, έντεκα χρόνια μετά την αποκάλυψη της λίστας Λαγκάρντ, ενός σκανδάλου που συγκλόνισε τη χώρα δηλαδή, επέλεξε να επιτεθεί σε εμένα και την οικογένειά μου και μάλιστα δημόσια και χωρίς φόβο για τις επιπτώσεις. Η συγκεκριμένη πράξη είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας που γίνεται να ενοχοποιηθεί η δημοσιογραφία και η δουλειά του δημοσιογράφου».

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται «Καταδικάζουμε την τραμπούκικη επίθεση που δέχτηκε ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης και η οικογένειά του χθες στην Εύβοια. Το μέγεθος της αθλιότητας του συγκεκριμένου τραμπούκου είναι τέτοιο, ώστε δεν δίστασε να επιτεθεί στον Κώστα Βαξεβάνη μπροστά στη μικρή του κόρη και να οδηγήσει στον τραυματισμό μέλους της οικογένειας του. Είναι μια ακόμη επίθεση κατά δημοσιογράφου, με προφανή στόχο την εκδίκηση για την ερευνητική του δουλειά αλλά και τον εκφοβισμό του. Και είναι ένα ακόμη περιστατικό που επιβεβαιώνει το πλήγμα που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα η ελευθερία του Τύπου. Θεωρούμε δεδομένη την άμεση παρέμβαση των αρχών για την σύλληψη του άθλιου τραμπούκου και την τιμωρία του. Και καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταδικάσουν απερίφραστα αυτή την άθλια επίθεση που στρέφεται κατά της ελευθερίας του Τύπου και εντέλει κατά της ίδιας της δημοκρατίας».

Η Ελληνική Λύση αναφέρει σε ανακοίνωση της, «Με τον κ. Βαξεβάνη μας χωρίζει «πολιτικό χάος». Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα ανεχτούμε άνανδρες επιθέσεις ειδικά κατά γυναικών και μικρών παιδιών. Όπως δεν ανεχτήκαμε δολοφονίες και δολοφονικές επιθέσεις κατά δημοσιογράφων, ακόμα και όταν αυτοί «κατέκριναν» την Ελληνική Λύση. Οι πολιτικές διαφορές επιλύονται στο κοινοβούλιο. Οι ποινικές, στην δικαιοσύνη. Πάγια θέση μας λοιπόν είναι ότι οι δράστες κάθε παρακρατικής και τραμπούκικης επίθεσης που στρέφεται κατά της ελευθερίας του τύπου, πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με ανακοίνωση του, «καταδικάζει την επίθεση εναντίον του Κώστα Βαξεβάνη και μελών της οικογένειάς του από επιχειρηματία το όνομα του οποίου περιλαμβανόταν στην λίστα Λαγκάρντ. Η χειροδικία δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο καθήκον των ανθρώπων της ενημέρωσης να υπηρετούν την αρχή της δημοσιότητας. Η ελευθερία του Τύπου δεν φιμώνεται».

