Κοινωνία

Εξιχνιάστηκε απόπειρα δολοφονίας στο κέντρο της Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του θύματος.

-

Μία απόπειρα δολοφονίας που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας εξιχνιάστηκε από την ΕΛΑΣ. Οι δράστες, επιτέθηκαν στο θύμα πυροβολόντας το 14 φορές, χωρίς να βρουν στόχο. Στην συνέχεια τον μαχαίρωσαν και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο "Γ.Γεννηματάς".

Οι δράστες, συνελήφθησαν σε ξενοδοχείο στην Θεσσαλονίκη μετά από έφοδο της ΕΚΑΜ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Ακόμη μία σημαντική υπόθεση που έλαβε χώρα στο κέντρο της Αθήνας εξιχνιάστηκε από την Ελληνική Αστυνομία. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλοδαπού, από την 21-08-2023 σε περιοχή του κέντρου, η οποία εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Για την υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί για την εμπλοκή τους τέσσερις (4) αλλοδαποί, από τους οποίους ο ένας συνελήφθη, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσία για τα όπλα.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, τις βραδινές ώρες της Δευτέρας 21 Αυγούστου 2023, σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας, τουλάχιστον 4 άτομα αποβιβάσθηκαν από 2 οχήματα και προσέγγισαν αλλοδαπό άτομο, όπου ένα από αυτά πυροβόλησε εναντίον του χωρίς να τον τραυματίσει.

Στη συνέχεια τα άτομα χτύπησαν τον αλλοδαπό με γροθιές και λακτίσματα, ενώ ένας από αυτούς του προκάλεσε σωματικές βλάβες με αιχμηρό αντικείμενο και με ανθρωποκτόνο πρόθεση σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι γνωρίζοντας πρώτες βοήθειες και εφαρμόζοντας περίδεση στα τραύματα του παθόντα κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, προτού μεταφερθεί σε νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Κατά την αυτοψία του χώρου που πραγματοποιήθηκε η επίθεση, ανευρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος πειστηρίων, τα οποία έχουν αποσταλλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -14- κάλυκες,

• φαλτσέτα,

• κινητό τηλέφωνο και

• τσαντάκι μαύρου χρώματος που περιείχε πορτοφόλι με το χρηματικό ποσό των -97,40- ευρώ, κλειδί οικίας, πακέτο τσιγάρων, ακουστικό με θήκη και αναπτήρα.

Συνεχιζόμενης της προανάκρισης και στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, πραγματοποιήθηκε κοινή επιχείρηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παρουσία δικαστικού λειτουργού, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Θεσσαλονίκης, κατά την οποία εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη ο συλληφθείς αλλοδαπός.

Ακολούθησαν έρευνες σε οικίες και δωμάτια του ξενοδοχείου, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, ως μέσα διάπραξης της επίθεσης,

• νάιλον συσκευασία που περιείχε κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους

• -0,58- γραμμαρίων,

• αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους -4,9- γραμμαρίων,

• -9- κινητά τηλέφωνα,

• -2- αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα θραύσης κρυστάλλων και μαχαίρι εντός θήκης,

• -4- χρυσές αλυσίδες λαιμού, -2- χρυσά δαχτυλίδια και χρυσό βραχιόλι,

• -27- δισκία άγνωστης ουσίας εντός γυάλινου δοχείου,

• -16- φαρμακευτικά δισκία εντός σφραγισμένης συσκευασίας,

• το χρηματικό ποσό των -25- ευρώ,

• διάφορα έγγραφα, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τραπεζική κάρτα και

• ρούχα.

Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν επιπλέον 2 αλλοδαποί και ημεδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή."

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Τεντόγλου εξηγεί γιατί δεν χαιρέτισε τον Γραμματέα του ΣΕΓΑΣ στο ξενοδοχείο (βίντεο)

Τροχαίο: Σκοτώθηκε φοιτητής σε ανατροπή αυτοκινήτου

Επίθεση στον Κώστα Βαξεβάνη: Τραυματίστηκε η πεθερά του