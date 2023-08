Αθλητικά

Οπαδική βία - ΕΛΑΣ: “Ντου” σε γραφεία συνδέσμων ποδοσφαιρικών ομάδων (εικόνες)

Τι εντόπισαν οι αρχές κατά την έφοδό τους σε συνδέσμους οπαδών ποδοσφαιρικών ομάδων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η Ελληνική Αστυνομία υλοποιεί πολυεπίπεδα το σχεδιασμό της για την αντιμετώπιση της βίας με αθλητικό υπόβαθρο τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και καταστολής.

Στο πλαίσιο αυτό, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης διενεργήθηκαν, το διάστημα από 22 έως 23 Αυγούστου 2023, έρευνες σε γραφεία συνδέσμων οπαδών ποδοσφαιρικών ομάδων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Οι έλεγχοι εστιάστηκαν στην Αττική, σε Άγιο Δημήτριο, Ηλιούπολη, Κυψέλη, Εξάρχεια και Ίλιον. Στη Θεσσαλονίκη, σε Χαριλάου και Ασβεστοχώρι.

Πιο συγκεκριμένα:

στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 3 γραφεία συνδέσμων ποδοσφαιρικών ομάδων, σε ένα εκ των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκα 3 μεταλλικά επιμήκη αντικείμενα μήκους 90 έως 110 εκατοστά (στυλιάρια), 22 ξύλινα επιμήκη αντικείμενα μήκους 70 έως 100 εκατοστά (στυλιάρια), καθώς και 4 συσκευές εκτόξευσης πιπεριού.

Ο πρόεδρος του συνδέσμου και κάτοχος των κλειδιών εισόδου συνελήφθη για παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας και του νόμου για τα όπλα, ενώ τα κατασχεθέντα αντικείμενα θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

στην Αττική, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6 έλεγχοι.

Για όλες τις περιπτώσεις ελέγχεται η νομιμότητα της λειτουργίας των ανωτέρω χώρων.

