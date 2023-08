Κοινωνία

Σύλληψη διαρρήκτη για κλοπές από 38 σπίτια!

Ο άνδρας στον οποίο πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί, κατηγορείται και για κλοπή τουλάχιστον 6 αυτοκινήτων.

Ένας 46χρονος αλλοδαπός διαρρήκτης συνελήφθη στον Πειραιά, μετά από ένταλμα, ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, που διέπραττε κλοπές από εξοχικές κατοικίες στις περιοχές Τροιζηνίας και Ερμιονίδας.

Εξιχνιάστηκαν 38 περιπτώσεις κλοπών από σπίτια και 6 κλοπές οχημάτων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

«Συνελήφθη δυνάμει εντάλματος, πρωινές ώρες χθες (25-8-2023) στον Ασπρόπυργο Αττικής, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά 46χρονος αλλοδαπός, ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές από εξοχικές κατοικίες στις περιοχές Τροιζηνίας και Ερμιονίδας.

Ειδικότερα, ο 46χρονος από κοινού με έτερους συγκατηγορούμενους, συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση με σκοπό την τέλεση κλοπών με μεθοδικό και διαρκή τρόπο δράσης.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αναζητούσαν εξοχικές κατοικίες σε απομακρυσμένα σημεία πλησίον του κεντρικού οδικού άξονα της περιοχής. Αφού στοχοποιούσαν την υποψήφια κατοικία και εξακρίβωναν την απουσία των ιδιοκτητών, έθεταν σε εφαρμογή το επιχειρησιακό τους σχέδιο κατά τις νυχτερινές ή τις πρώτες πρωινές ώρες. Με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων παραβίαζαν θύρες ή παράθυρα, εισέρχονταν εντός και αφαιρούσαν αντικείμενα αξίας, τα οποία φόρτωναν στο επιχειρησιακό τους όχημα.

Για τη διερεύνηση των υποθέσεων κλοπών είχε συσταθεί ομάδα αστυνομικών με σκοπό την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των μελών της οργάνωσης. Κατόπιν της συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Τροιζήνας, δυνάμει της οποίας εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης για τον 46χρονο μέλος. Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν 38 περιπτώσεις κλοπών από οικίες και 6 κλοπές οχημάτων. Επιπλέον, κατασχέθηκε το αυτοκίνητο του 46χρονου ως μέσο τέλεσης των αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών συνεχίζεται».

