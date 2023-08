Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεά οργάνων από γονείς 22χρονου που “χάθηκε” σε τροχαίο

Ζωή σε συνανθρώπους μας δίνουν οι γονείς του 22χρονου που είναι κλινικά νεκρός, μετά από τροχαίο που είχε πριν από λίγες ημέρες.

Μεγαλείο ψυχής έδειξαν οι γονείς του 22χρονου Αντώνη, οι οποίοι πήραν τη γενναία απόφαση να δωρίζουν τα όργανα του παιδιού τους και να δώσουν δώρο ζωής σε άλλους συνανθρώπους τους.

Οι γονείς του 22χρονου ήλπιζαν σε ένα θαύμα από τις 22 Αυγούστου, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο στον Βορειοανατολικό Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), κοντά στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στους Αγίους Θεοδώρους.

Ο 22χρονος οδηγός του δικύκλου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Οι μεταμοσχευτικές μονάδες αναμένεται να φθάσουν τη Δευτέρα στο ΠAΓΝΗ προκειμένου να προχωρήσουν στη λήψη οργάνων και στη μεταμόσχευσή τους σε άλλους ασθενείς.

Ο Αντώνης ήταν μόλις 22 ετών, εργαζόταν σε ξενοδοχείο και όλοι έχουν ένα καλό λόγο να πουν για το αγόρι αυτό που έφυγε τόσο άδικα και τόσο νωρίς….

