Κοινωνία

Φωτιές σε Έβρο, Ροδόπη, Πάρνηθα: οι αναζωπυρώσεις και η εικόνα από τα πύρινα μέτωπα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές της χώρας.

-

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν για άλλη μια μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να οριοθετήσουν τις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Εστίες φωτιάς που καίνε στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου, της Ροδόπης, της Πάρνηθας και της Άνδρου αντιμετωπίζουν εναέριες και επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Ειδικότερα, από νωρίς σήμερα το πρωί έπεστρεψαν στη μάχη της κατάσβεσης πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική αυτή την ώρα υπάρχουν ενεργά μέτωπα σε τέσσερις περιοχές.

Για ένατη ημέρα συνεχίζεται η μάχη που δίνει η Πυροσβεστική στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης, και ειδικά στο δάσος της Δαδιάς, όπου οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς. Το πιο δύσκολο σημείο εξακολουθεί να εντοπίζεται κοντά στην Λεπτοκαρυά. Στην περιοχή επιχειρούν 295 πυροσβέστες, 16 άτομα πεζοπόρο, 85 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Στη Ροδόπη η φωτιά εξακολουθεί να καίει, με τους πυροσβέστες να ελπίζουν -και με τη βοήθεια των ανέμων- σε καλύτερη εικόνα μέσα στην ημέρα.

Στην Πάρνηθα, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις και αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις, κυρίως στη νοτιοδυτική πλευρά της, κοντά στο Φρούριο της Φυλής. Επιχειρούν 260 πυροσβέστες, 77 οχήματα, 13 άτομα πεζοπόρο, και δύο ελικόπτερα.

Υπενθυμίζεται ότι μάχη με τις φλόγες δίνουν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Άνδρο, προσπαθώνρτας να περιορίσουν 4 μέτωπα.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η Τροχαία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με διακοπή κυκλοφορίας στα εξής σημεία:

1.Στην οδό Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ προς την Πάρνηθα και

2.Στη Λεωφόρο Φυλής, από το ύψος της ταβέρνας “Το Φαράγγι” προς Δερβενοχώρια.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα φωτιά στην Χαβάη - Απειλεί σπίτια

Σεισμός στη Ρόδο

Φωτιά στην Άνδρο: Μάχη με τις φλόγες στα τέσσερα μέτωπα (εικόνες)