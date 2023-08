Κόσμος

Αυστραλία: νεκροί αμερικανοί πεζοναύτες σε πτώση ελικοπτέρου

Τραγωδία σε στρατιωτική άσκηση στην Αυστραλία. Νεκροί αμερικανοί πεζοναύτες από πτώση ελικοπτέρου.

Τρεις Αμερικανοί πεζοναύτες σκοτώθηκαν όταν το αεροσκάφος Osprey στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη σήμερα σε απομονωμένο τροπικό νησί στη βόρεια Αυστραλία κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων, ανακοίνωσε αξιωματούχος των πεζοναυτών.

"Υπήρχαν συνολικά 23 επιβαίνοντες. Τρεις είναι νεκροί και πέντε άλλοι, οι οποίοι έχουν τραυματιστεί και βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, διακομίστηκαν στο Βασιλικό Νοσοκομείο Ντάργουιν", αναφέρει ο αξιωματούχος αυτός σε ανακοίνωσή του.

Σε συνέντευξη Τύπου που είχε προγραμματιστεί πριν από το περιστατικό και παραχώρησε νωρίτερα σήμερα, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι αρνήθηκε να παράσχει πληροφορίες για τις επιχειρήσεις διάσωσης που καταβάλλονταν στο σημείο όπου συνέβη το περιστατικό, το οποίο, όπως διευκρίνισε, σημειώθηκε στη Νήσο Μέλβιλ, η οποία βρίσκεται βόρεια του Ντάργουιν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής άσκησης Exercise Predator’s Run 2023.

"Ο στόχος μας ως κυβέρνηση και ως υπουργείο Άμυνας είναι η ανταπόκριση στο περιστατικό και στην εξασφάλιση του ότι παρέχεται κάθε υποστήριξη και βοήθεια αυτήν την δύσκολη ώρα", σημείωσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός.

Το περιστατικό αυτό δεν αφορά προσωπικό των αυστραλιανών δυνάμεων, διευκρίνισε.

Νωρίτερα τοπικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι ένα Osprey, υβριδικό αεροσκάφος οριζόντιας και κάθετης προσγείωσης-απογείωσης, των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη σήμερα κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων στη βόρεια Αυστραλία.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο ABC NEWS είχε μεταδώσει ότι αρκετοί άνθρωποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες μετά την συντριβή του κοντά στις νήσους Τίουι, βόρεια του Ντάργουιν, σημειώνοντας ότι δεν υπήρχαν πληροφορίες για απώλειες από το σημείο της συντριβής του αεροσκάφους στην Αυστραλία.

