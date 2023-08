Κοινωνία

Φωτιά στον Έβρο: Συνεχείς αναζωπυρώσεις και νέες εκκενώσεις

Ποια χωριά εκκενώνονται, και μάλιστα για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες. Ποια θα είναι η αυριανή επικίνδυνη κατεύθυνση των ανέμων.

Πολύ δύσκολη εξακολουθεί να είναι η κατάσταση που επικρατεί στις περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης, όπου ο πύρινος εφιάλτης όχι μόνο δεν έχει οριοθετηθεί, αλλά απειλεί διαρκώς νέες περιοχές ανάλογα με τις κατευθύνσεις του ανέμου. Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος επιχειρούν αδιάκοπα και προσπαθούν με επίγεια και εναέρια μέσα να αναχαιτίσουν τη φωτιά.

Τα μέτωπα

Στην περιοχή εξακολουθούν να καίνε άσβεστα τα μέτωπα α) Λεπτοκαρυάς - Αισύμης, και β) Δαδιάς. Το μέτωπο Λεπτοκαρυάς - Αισύμης στρέφεται σύμφωνα με την κατεύθυνση του πνέοντος ανέμου, προς την πολύπαθη Ροδόπη, η οποία όπως έχουμε σημειώσει αντιμετώπισε τις ημέρες αυτές δικά της πύρινα μέτωπα. Γίνεται λοιπόν κάθε προσπάθεια να μην προσεγγίσει το νομό αυτό. Το μέτωπο αυτό, παρά λίγο να προσεγγίσει τη χθεσινή νύχτα κατοικημένη περοχή, και συγκεκριμένα το χωριό Αισύμη.

Το μέτωπο Δαδιάς πάλι, στρέφεται προς τον Κοτρωνιά απειλώντας να διασχίσει επαρχιακή οδό και να εισέλθει σε τοπικό δρυμό πυκνής χλωρίδας και πολύ υψηλής περιβαλλοντικής αξίας για όλη την περιοχή.

Η κρίσιμη αποψινή νύχτα

Κρίσιμη νύχτα για το μέτωπο του Έβρου θα είναι η αποψινή, η οποία θα αποτελέσει και την τελευταία ευκαιρία της Πυροσβεστικής να επιφέρει οριοθέτηση των δύο μετώπων. Κι αυτό διότι αύριο Δευτέρα, η επικινδυνότητα πυρκαγιάς για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπως την ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία θα είναι και πάλι πολύ υψηλή, με την επιβαρυντική διαφορά ότι επιπλέον θα σημειωθεί και αλλαγή κατεύθυνσης στους πνέοντες ανέμους, με αποτέλεσμα να δοθεί ευκαιρία στα μέτωπα να στραφούν και προς τα νότια, πράγμα που θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο τις συνθήκες υπό τις οποίες θα επιχειρείται η κατάσβεσή τους.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με μήνυμα μέσω του αριθμού έτακτης ανάγης 112 κάλεσε σε εκκένωση δύο χωριών, της Λευκίμμης Έβρου προς το Τυχερό Έβρου, και της Κασσιτέρας Ροδόπης προς τις Σάπες Ροδόπης, χωριών μάλιστα το καθένα από τα οποία εκκενωνεται για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες.

