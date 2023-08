Πολιτική

Φωτιά στον Έβρο - Κικίλιας: Θα ενισχυθούν οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Πορστασίας, Βασίλη Κικίλια.

Στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε σήμερα (27/08) ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας για να ενημερωθεί για την κατάσταση των πύρινων μετώπων στον Έβρο.

Στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε: «Σήμερα είναι η μέρα της μάχης για όλους» και συνέχισε εξηγώντας πως ακολουθεί μια αναβάθμιση στον τρόπο που θα αντιδρούν οι αρμόδιοι σε προκλήσεις του μέλλοντος που φέρνει η κλιματική αλλαγή, όπως οι φωτιές.

Για την πυρκαγιά που μαίνεται για ένατη μέρα στον Έβρο ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τόνισε πως θα ενισχυθούν οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Ο υπουργός συμμετείχε σε σύσκεψη όπου το παρών έδωσαν επίσης ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτής Έβρου, Στ. Κελέτσης, ο περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χρ. Μέτσιος, ο αντιπεριφερειάρχης Δ. Πέτροβιτς, ο δήμαρχος Σουφλίου Παν. Καλακίκος καθώς και εκπρόσωπος του δήμου Αλεξανδρούπολης.

Αναλυτικά η δήλωση του Βασίλη Κικίλια:

«Καταρχάς πρέπει να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους τους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, Πυροσβεστικού Σώματος, εθελοντές Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, εθελοντές, ανθρώπους, συναδέλφους που μένουν εδώ και επιχειρούν. Οι δε συμπαραστέκονται και στηρίζουν.

Πράγματι, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη περίμετρο στην οποία ενώθηκαν οι δύο πυρκαγιές, αυτή της Αλεξανδρούπολης με αυτή της Δαδιάς και στην οποία περίμετρο επιχειρούν οι δυνάμεις μας. Θέλω να πω ότι υπάρχει όντως αυτή η νοητή ευθεία στην οποία εκκίνησαν 14 πυρκαγιές εκείνη την ημέρα και αυτό είναι κάτι το οποίο θα διερευνήσουν οι ΔΑΕ, η Ελληνική Αστυνομία και η ΕΥΠ. Και επαναλαμβάνω, δεν θα κάνουμε άλλες εικασίες και σχόλια μέχρις ότου ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα.

Θέλω να πω ότι θα ενισχυθούν περαιτέρω και με επίγειες δυνάμεις και με νέες, παρότι είναι εδώ πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος και των εναέριων, περαιτέρω και με επίγειες δυνάμεις και με πυροσβεστικά και με εναέρια μέσα.

Στην προσπάθειά μας τις επόμενες μέρες, όσος χρόνος και να χρειαστεί να ελεγχθεί αυτή η πυρκαγιά. Και βέβαια στο τέλος αυτής της προσπάθειας, όπως έχουμε κάνει φέτος με όλες τις μεγάλες πυρκαγιές, θα αξιολογηθεί και επιχειρησιακά. Θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα είναι η ώρα της μάχης για όλους και κρίνεται αυτό και θα συνεχίσουμε να είμαστε όλοι αυτοί οι οποίοι πρέπει να συντονίζουν είτε να επιχειρούν. Και στο τέλος θα τα καταφέρουμε.

Μετά όμως από αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια, έρχεται μια πολύ μεγάλη προετοιμασία, μια πολύ μεγάλη συζήτηση και αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την πρόληψη, που έχουν να κάνουν με την δασοπροστασία, που έχουν να κάνουν με τις ζώνες που πρέπει να δημιουργηθούν, που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο των δύο βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σε ότι έχει να κάνει με τα έργα, τα αντιπλημμυρικά έργα που θα απαιτηθούν, τα έργα πυροπροστασίας, τα έργα πρόληψης και τον τρόπο με τον οποίο θα αναβαθμίσουμε και θα πάμε πιο μπροστά, τον επιχειρησιακό τρόπο που θα αντιδρούμε στις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος.

Κάποιοι μιλούν για κλιματική αλλαγή, κάποιοι άλλοι για κλιματική κρίση, κάποιοι επιστήμονες, ακόμα και για κλιματική κατάρρευση. Το σίγουρο είναι ότι η χώρα, η Ευρώπη και ο πλανήτης αντιμετωπίζουν πολλές φορές προκλήσεις και πρέπει να εμφανιστούμε πιο έτοιμοι και πιο αποτελεσματικοί, για ό,τι θα φέρει το μέλλον».

