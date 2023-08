Κοινωνία

Φωτιές στην Κάρυστο: 20χρονος ομολόγησε τους εμπρησμούς - “Μου άρεσε να βλέπω την πυρόσβεση”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήωλσε ο κατηγορούμενους για τους εμπρησμούς και ποια η συνέχεια της ποινικής διαδικασίας εις βάρος του.

-

Στις φυλακές Αυλώνα οδηγήθηκε ο 20χρονος που ομολόγησε ότι έβαζε φωτιές στην περιοχή της Καρύστου στην Εύβοια. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 20χρονος που φέρεται να παραδέχθηκε ότι "του άρεσε να βλέπει τα πυροσβεστικά να τρέχουν να σβήνουν τις φλόγες" , συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρύστου, ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από πρόθεση.