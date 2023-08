Οικονομία

Φωτιές - Αλεξανδρούπολη: Ξεκινούν οι αιτήσεις ενίσχυσης για τους πυρόπληκτους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους αφορά η ενίσχυση και πού μπορούν να γίνουν οι αιτήσεις.

-

Τη Δευτέρα 28 Αυγούστου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση των κατοίκων του Δήμου Αλεξανδρούπολης που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής οι ενδιαφερόμενοι πυρόπληκτοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, της διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού επί της οδού Καρτάλη 2, Πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Η υποβολή αιτήσεων θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 και οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2551350168, 2551350255 και 2551350239.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα φωτιά στην Χαβάη - Απειλεί σπίτια

Σεισμός στη Ρόδο

Φωτιά στην Άνδρο: Μάχη με τις φλόγες στα τέσσερα μέτωπα (εικόνες)