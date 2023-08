Οικονομία

Σιτηρά: Φορτηγό πλοίο απέπλευσε από την Οδησσό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της Ουκρανίας για το πλοίο που μεταφέρει σιτηρά. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία.

-

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα δεύτερο φορτηγό πλοίο, που παρέμενε εγκλωβισμένο στο λιμάνι της Οδησσού, αναχώρησε και πλέει εντός του προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου που όρισε το Κίεβο στη Μαύρη Θάλασσα, μετά την αποτυχία της συμφωνίας της Μαύρης Θάλασσας για τα σιτηρά.

"Το φορτηγό πλοίο μεταφοράς φορτίου χύδην PRIMUS που φέρει σημαία Λιβερίας και ανήκει σε φορέα εκμετάλλευσης από τη Σιγκαπούρη απέπλευσε από το λιμάνι της Οδησσού και ακολουθεί τον προσωρινό διάδρομο που έχει οριστεί για τα εμπορικά πλοία", ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Ανοικοδόμησης.

Ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολεκσάντρ Κουμπράκοφ δήλωσε ότι το πλοίο PRIMUS, με σημαία Λιβερίας, άρχισε να πλέει εντός του προσωρινού διαδρόμου που έχει οριστεί για τα εμπορικά πλοία, μεταφέροντας προϊόντα χάλυβα με προορισμό τις αφρικανικές χώρες, σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Σύμφωνα με την εταιρία παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic, το πλοίο Primus αναχώρησε χθες το πρωί, Σάββατο από το λιμάνι της Οδησσού. Το πλοίο είχε φθάσει στην Οδησσό τον Φεβρουάριο και είχε την ονομασία Polarstar. 'Εκτοτε άλλαξε ιδιοκτησία και τώρα ανήκει σε ναυτιλιακή εταιρία με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Tο πρώτο φορτηγό πλοίο που ακολούθησε τον προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο που όρισε η Ουκρανία στη Μαύρη Θάλασσα απέπλευσε από την Οδησσό την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το Κίεβο.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα φωτιά στην Χαβάη - Απειλεί σπίτια

Σεισμός στη Ρόδο

Φωτιά στην Άνδρο: Μάχη με τις φλόγες στα τέσσερα μέτωπα (εικόνες)