Φωτιές: Αναζωπυρώσεις στον Έβρο - 105 μέτωπα σε όλη τη χώρα

Δεν έχει τέλος η μάχη με τις φλόγες στον Έβρο, που καίγεται για 9η μέρα. Τα νέα μέτωπα και αυτά που προκαλούν ανησυχία.

Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις σε Έβρο, Ροδόπη, Πάρνηθα και Βοιωτία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν συνολικά 105 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής το τελευταίο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν 46 νέες δασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες εκ των οποίων αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Ειδικότερα:

Στην Πάρνηθα, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις και αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις, κυρίως στη νοτιοδυτική πλευρά της, κοντά στο Φρούριο της Φυλής

επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις και αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις, κυρίως στη νοτιοδυτική πλευρά της, κοντά στο Φρούριο της Φυλής Στον Έβρο, η αναζωπύρωση που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Λευκίμμης πήρε διαστάσεις και δημιούργησε μέτωπο, γι' αυτό το λόγο, στις 13:56, εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, προκειμένου να απομακρυνθούν προς την περιοχή Τυχερό Έβρου

Στη Ροδόπη, εκδηλώθηκε αναζωπύρωση στην περιοχή Κασσιτερά, γι' αυτό το λόγο, στις 14:08, εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, προκειμένου να απομακρυνθούν προς την περιοχή Σάπες

Αναζωπυρώσεις αντιμετωπίζονται στον ορεινό όγκο των περιοχών Στείρι και Κυριάκι Βοιωτίας

Στη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην 'Ανδρο αντιμετωπίζονται ενεργές καύσεις

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν:

στην περιοχή Πλάτσα Μεσσηνίας και επιχειρούν 29 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 5 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες

και επιχειρούν 29 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 5 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες στην περιοχή Καλό Νερό Μεσσηνίας και επιχειρούν 18 πυροσβέστες και 8 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 2 αεροσκάφη

Συνδρομή στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών παρέχουν, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας με δυνάμεις από Κύπρο (2 αεροσκάφη, που επιχείρησαν στη Αλεξανδρούπολη), Γερμανία (1 αεροσκάφος, που επιχείρησε στην ευρύτερη περιοχή της Φυλής στην Αττική), Σουηδία (1 αεροσκάφος, που επιχειρεί στην ευρύτερη περιοχή της Φυλής στην Αττική), Τσεχία (1 ελικόπτερο, που επιχείρησε στο Δίστομο Βοιωτίας και 16 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που επιχειρούν στον Προβατώνα Έβρου), Ρουμανία (53 πυροσβέστες με 10 οχήματα, που επιχειρούν στα μεταλλεία Κίρκης, στην Αλεξανδρούπολη), Βουλγαρία (36 πυροσβέστες με 5 οχήματα, που επιχειρούν στην περιοχή Λευκίμη Έβρου), Σλοβακία (39 πυροσβέστες με 8 οχήματα, που επιχειρούν στην Αλεξανδρούπολη), αλλά και μέσω του προγράμματος προεγκατάστασης από Γαλλία (25 πυροσβέστες με 4 οχήματα, που επιχειρούν στην 'Ανδρο), καθώς και μέσω διακρατικής συμφωνίας από Αλβανία (46 πυροσβέστες με 5 οχήματα, που επιχειρούν στο δάσος της Δαδιάς) και από Σερβία (28 άτομα πεζοπόρο τμήμα, που επιχειρούν στην περιοχή Τρεις Βρύσες, στη Δαδιά Έβρου).

Επίσης, συνδρομή παρέχουν μεγάλος αριθμός εθελοντών πυροσβεστών, δυνάμεις που έχει διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας και η Ελληνική Αστυνομία, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Για αύριο Δευτέρα παραμένει υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Επικράτειας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που έχουν προκύψει λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

