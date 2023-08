Κοινωνία

Ηλεκτρικός: Πτώση ατόμου στις γραμμές

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ στον Ηλεκτρικό λόγω πτώσης ατόμου στις γραμμές.

H κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) διεκόπη προσωρινά στα τμήματα Ομόνοια-Πειραιάς και Κηφισιά-Αττική, λόγω πτώσης ατόμου στην τροχιά στον σταθμό Βικτώρια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η γυναίκα που έπεσε στις γραμμές, ανασύρθηκε νεκρή. Στις 6:30 η Πυροσβεστική δέχθηκε τηλεφώνημα και ανέσυρε την 20χρονη από τις γραμμές του σταθμού στη Βικτώρια.

Σορός γυναίκας ανασύρθηκε από συρμό στον σταθμό «Βικτώρια» Αττικής. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2023

Λίγο μετά τις 9 η κυκλοφορία του Ηλεκτρικού αποκαταστάθηκε και λειτουργεί κανονικά σε όλη τη γραμμή Κηφισιά - Πειραιάς.

