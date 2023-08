Κοινωνία

Τροχαίο στην Εγνατία: Νεκρός νεαρός μοτοσικλετιστής

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό.

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Ροδόπη, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, το δυστύχημα συνέβη στη διασταύρωση του κάθετου άξονα τού αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού (Ελληνοβουλγαρικά σύνορα - Κομοτηνή) με το 5ο χλμ της Επαρχιακής οδού Κομοτηνής - Κάλχα. Κατά την ίδια ανακοίνωση, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 32χρονος Βούλγαρος και επέβαινε 32χρονη ομοεθνής του συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 22χρονος (ημεδαπός).

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα ο οδηγός του δικύκλου και να τραυματιστούν οι επιβάτες του Ι.Χ. αυτοκινήτου που διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο της Κομοτηνής.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής.

Εικόνες: xronos.gr

