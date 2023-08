Κοινωνία

Τροχαίο στη Νέα Αγχίαλο: Άνδρας διαμελίστηκε από φορτηγό – ψυγείο (εικόνες)

Σοκάρουν οι εικόνες από το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε έναν άνδρα, που διέσχιζε το δρόμο.

Διαμελίστηκε άνδρας που διέσχιζε κεντρικό δρόμο στη Νέα Αγχίαλο όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό που μετέφερε γάλα.

Το φριχτό τροχαίο σημειώθηκε στις 10 το πρωί, παρουσία πλήθος κόσμου.

Ο 55χρονος, πατέρας δύο παιδιών, παρασύρθηκε και διαμελίστηκε από το διερχόμενο όχημα, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

Στο σημείο πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τη σορό του άτυχου άνδρα, που μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, ενώ προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Βόλου.

