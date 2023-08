Αθλητικά

Ελλάδα - ΗΠΑ: Γαλανόλευκη ήττα και τώρα... τελικός με την Νέα Ζηλανδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περίπου ένα ημίχρονο άντεξε η Εθνική απέναντι στις ΗΠΑ, γνωρίζοντας την ήττα και πλέον στρέφεται στον «τελικό» με τη Νέα Ζηλανδία.

-

Μία αναμενόμενη ήττα από τις ΗΠΑ, 109-81, υπέστη η εθνική, για τη 2η αγωνιστική του 3ου ομίλου, στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στη Μανίλα.

Με τον Γιώργο Παπαγιάννη να σημειώνει 17 πόντους σε 21 λεπτά συμμετοχής, αλλά να κάθεται νωρίς στον πάγκο και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να προσθέτει 14, η «επίσημη αγαπημένη» έχει πλέον ρεκόρ 1-1 έναντι των ΗΠΑ που έκαναν το 2-0 και πλέον οι Έλληνες διεθνείς επικεντρώνονται στον... τελικό με τη Νέα Ζηλανδία την Τετάρτη (30/8, 15:40), όταν θέλουν νίκη πάση θυσία για να τερματίσουν στη 2η θέση του 3ου ομίλου και να προκριθούν στη φάση των «16».

Η εθνική είχε επικρατήσει με 92-71 της Ιορδανίας στην πρεμιέρα, ενώ οι ΗΠΑ είχαν νικήσει με 99-72 τη Νέα Ζηλανδία. Οι Αμερικανοί που είχαν τρεις παίκτες διψήφιους, δηλαδή τους Όστιν Ριβς (15π.), Άντονι Έντουαρτνς (13π.) και Τζάλεν Μπράνσον (13π.), και τον Τζος Χαρτ να μαζεύει 11 ριμπάουντ (!), αντιμετωπίζουν την Τετάρτη (30/8) στις 11:40 την Ιορδανία που έχει μείνει εκτός της φάσης των «16», με δύο ήττες μέχρι στιγμής, από Ελλάδα και Νέα Ζηλανδία.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 37-50, 56-79, 81-109





Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε δέντρο

Μεταναστευτικό: Ναυάγια με νεκρούς σε Λέσβο και Σάμο

Έβρος – Μεταναστευτικό: Νέοι “σερίφηδες” κρατούν αιχμαλώτους (βίντεο)