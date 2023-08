Οικονομία

Δήμος Αθηναίων: Καμία άδεια για τραπεζοκαθίσματα στη νέα Πανεπιστημίου

Χωρίς τραπεζοκαθίσματα η νέα Πανεπιστημίου. Ανακαλούνται και οι υφιστάμενες με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Το μήνυμα Μπακογιάννη.

Το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας στην αποψινή τελευταία συνεδρίασή του πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ενέκρινε με αυξημένη πλειοψηφία την εισήγηση του δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, για τη γενική απαγόρευση τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στα πεζοδρόμια της νέας Πανεπιστημίου.

«Η μάχη για ποιοτικό και βιώσιμο ελεύθερο δημόσιο χώρο είναι καθημερινή και τη δίνουμε σε όλα τα επίπεδα. Στο κέντρο και τις γειτονιές. Είναι η υποχρέωσή μας απέναντι στις Αθηναίες και τους Αθηναίους, αλλά και στην ίδια την πόλη. Συνεργαζόμαστε αρμονικά με την πλειοψηφία των επαγγελματιών που τηρούν τη νομιμότητα, ωστόσο είμαστε εδώ όταν χρειάζεται να επιβληθούν μέτρα», τόνισε ο κ. Μπακογιάννης.

Ειδικότερα, στην Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε να μην παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλο το μήκος των πεζοδρομίων της, τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ για το ίδιο χρονικό διάστημα ανακαλούνται και οι άδειες που έχουν ήδη χορηγηθεί σε ορισμένα καταστήματα.

Το καθεστώς των αδειών για την κατάληψη δημοσίου χώρου από τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων δεν αλλάζει σε ό,τι αφορά στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκονται ή θα δημιουργηθούν μέσα στις παρόδιες στοές της Πανεπιστημίου.

Ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Χώρων, Βασίλης Κορομάντζος, σημείωσε: «Η Πανεπιστημίου δεν έγινε για να εξυπηρετηθούν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά για να αποδοθεί ποιοτικός δημόσιος χώρος στους δημότες. Βασιζόμενοι σε αυτή τη φιλοσοφία προχωρούμε και στη σχετική απόφαση. Ήδη η δημοτική αστυνομία με συνεχείς ελέγχους επιβάλλει όπου χρειάζεται τη νομιμότητα, ακόμη και σφραγίζοντας επιχειρήσεις οι οποίες παρανομούν. Εν τέλει, αυτό που κάνουμε είναι να προστατεύουμε τον δημόσιο χώρο προς όφελος των Αθηναίων, καθώς και τον υγιή ανταγωνισμό των επιχειρήσεων».

Εξάλλου, τον περασμένο Μάρτιο, μετά από εισήγηση του δημάρχου είχε ληφθεί ανάλογη απόφαση για μη χορήγηση νέων αδειών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στις πλατείες και τους νέους πεζόδρομους στο Εμπορικό Τρίγωνο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση, για μια τριετία δεν χορηγείται άδεια για νέα τραπεζοκαθίσματα στα παρακάτω σημεία:

Στις πλατείες Αγίας Ειρήνης, Αγίου Γεωργίου Καρύτση, Αγίων Θεοδώρων και Ιερού? Λόχου, οι οποίες ανακατασκευάζονται.

Στους νέους - υπό κατασκευή - πεζόδρομους: Πραξιτέλους Ι. Παπαρρηγοπου?λου (από Πραξιτέλους έως Παλαιών Πατρών Γερμανου?), Πλ. Καρυ?τση (μεταξύ? Πραξιτέλους και Παρνασσού?), Λέκκα, Αγίας Ειρήνης - Αθηναϊ?δος - Περικλέους- Καραγιω?ργη Σερβίας (από? Λέκκα έως Βουλής) και 'Ανθιμου Γαζή? (έχουν θεσμοθετηθεί από τη δεκαετία του '90).

Στον πεζόδρομο Ευαγγελιστρίας (μεταξύ? Αθηναϊ?δος και Ερμού?) και στον πεζόδρομο Σκουλενι?ου, που επανασχεδιάζονται και ανακατασκευάζονται.

Ταυτόχρονα, σχεδόν σε καθημερινή βάση, η δημοτική αστυνομία και η διεύθυνση Καθαριότητας πραγματοποιούν ελέγχους για την τήρηση της νομιμότητας, ενώ σφραγίζουν καταστήματα στις περιπτώσεις που παρουσιάζεται υποτροπή.

