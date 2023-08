Κόσμος

Μακελειό σε Εκκλησία στο Κονγκό

Ένοπλοι εισέβαλαν σε Εκκλησία και σκότωσαν εν ψυχρώ πιστούς την ώρα που προσεύχονταν.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή στην επαρχία Ιτούρι, στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όταν ένοπλοι επιτέθηκαν σε πιστούς που προσεύχονταν σε μια εκκλησία, όπως έγινε γνωστό σήμερα.

Ο Συνασπισμός για την Ανάπτυξη του Κονγκό (CODECO), μια από τις πολλές παραστρατιωτικές οργανώσεις που δρουν στην περιοχή, ευθύνεται για την επίθεση, σύμφωνα με τον διοικητή της περιοχής Τζούγκου, τον Ράφιν Μαπέλα, και έναν τοπικό ηγέτη, τον Ντιεντονέ Λοσά.

Σύμφωνα με αυτές τις δύο πηγές, σκοτώθηκαν 9 άμαχοι, 4 από τους δράστες και ένας στρατιώτης.

Η CODECO ισχυρίζεται ότι προστατεύει τα συμφέροντα των αγροτών της φυλής Λέντου, οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια συγκρούονται με τη φυλή των κτηνοτρόφων Χέμα. Οι επιδρομές της οργάνωσης έχουν επιδεινώσει τη μακροχρόνια ανθρωπιστική κρίση στην επαρχία Ιτούρι, όπου περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια για να επιβιώσουν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.