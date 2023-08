Παράξενα

Εύβοια: Εξερράγη η ηλεκτρική σκούπα και του έκαψε το πόδι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη ο σοκαριστικός τραυματισμός που οδήγησε τον άτυχο άνδρα στο νοσοκομείο με φρικτούς πόνους, εγκαύματα και πληγές στο πόδι.

-

Εγκαύματα και πληγές στο πόδι προκάλεσε σε έναν άνδρα η έκρηξη ηλεκτρικής σκούπας, με την οποία εκείνη την ώρα καθάριζε το σπίτι του στην Ερέτρια Ευβοίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα σήμερα το απόγευμα, ο άτυχος άνδρας την ώρα που έκανε δουλειές στο σπίτι είδε την ηλεκτρική σκούπα να εκρήγνυται, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκαύματα στο πόδι.

Όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, ο άνδρας διακομίσθηκε με φρικτούς πόνους, φουσκάλες και ανοιχτές πληγές στα Επείγοντα Περιστατικά του Νοσοκομείου Χαλκίδας, οπού γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και στην συνέχεια του πρότειναν οι γιατροί του Νοσοκομείου να τον δει πλαστικός χειρούργος.

Πηγή: evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Δωρεά οργάνων: ο 22χρονος Αντώνης έδωσε ζωή με τον θάνατο του

Μεταναστευτικό: Διάσωση μωρού με ΚΑΡΠΑ από λιμενικούς - 4 παιδιά πνίγηκαν την Δευτέρα (βίντεο)

F1 - Grand Prix Ολλανδίας: Πρωτιά στην τηλεθέαση για την νίκη του Φερστάπεν