Τροχαίο - Δωρέα οργάνων: ο 22χρονος Αντώνης έδωσε ζωή με τον θάνατο του

Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα η λήψη των μοσχευμάτων από τον άτυχο νέο, που έχασε την ζωή του σε τροχαίο.

Μεγαλείο ψυχής από τους γονείς του 22χρονου Αντώνη Μ., ο οποίος «έσβησε» στο ΠΑΓΝΗ μετά από τον σοβαρό τραυματισμό του σε τροχαίο.

Ο νεαρός ενεπλάκη σε τροχαίο τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο μιας 51χρονης γυναίκας.

Ο 22χρονος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ από την Τρίτη και όταν διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός θάνατός του, οι γονείς του πήραν τη γενναία απόφαση να δωρίσουν τα όργανά του και μέσα στο ανείπωτο πένθος τους να δώσουν ζωή σε άλλους ανθρώπους.

Το πρωί της Δευτέρας ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης των οργάνων του άτυχου Αντώνη.

Η καρδιά του 22χρονου μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο, το ήπαρ στο Ιπποκράτειο, οι νεφροί στο Λαϊκό Νοσοκομείο στην Αθήνας και οι πνεύμονες στην Πάντοβα της Ιταλίας.

