Κόσμος

Ουγκάντα: Δίωξη σε νεαρό για “διακεκριμένη ομοφυλοφιλία”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την εσχάτη των ποινών επισύρει η κατηγορία. Σφοδρές καταδίκες για τον νόμο.

-

Νεαρός διώκεται για «διακεκριμένη ομοφυλοφιλία» στην Ουγκάντα –κακούργημα, δυνάμει νόμου ο οποίος επικυρώθηκε τον Μάιο και θεωρείται από τους πιο καταπιεστικούς για τα μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στον κόσμο–, δήλωσε χθες Δευτέρα δικαστική πηγή.

Στον εικοσάχρονο ύποπτο «απαγγέλθηκαν κατηγορίες στη Σορότι», στο ανατολικό τμήμα της χώρας, και «προφυλακίστηκε», εξήγησε η εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Ουγκάντας, η Τζάκλιν Οκούι.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, που μπόρεσε να συμβουλευτεί το Γαλλικό Πρακτορείο, ο νεαρός κατηγορείται πως είχε «παράνομη σεξουαλική σχέση με ενήλικο 41 ετών».

Στα τέλη του Μαΐου, ο πρόεδρος της Ουγκάντας, ο στρατηγός ε.α. Γιοουέρι Μουσέβενι, υπέγραψε και έκανε νόμο του κράτους δρακόντειο κείμενο κατά της ομοφυλοφιλίας, το οποίο προβλέπει βαριές ποινές για πρόσωπα που έχουν ομοφυλοφιλικές σχέσεις ή «προωθούν» την ομοφυλοφιλία.

Το έγκλημα της «διακεκριμένης ομοφυλοφιλίας» επισύρει την ποινή του θανάτου, που πάντως δεν εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στην Ουγκάντα.

Ο νόμος αυτός προκάλεσε αγανακτισμένες αντιδράσεις από τα Ηνωμένα Έθνη, οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυβερνήσεις δυτικών κρατών.

Στις αρχές Αυγούστου, η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε πως αναστέλλει κάθε νέα χορήγησή της στην Ουγκάντα μετά την επικύρωση του επίμαχου νόμου, κρίνοντας πως «αντίκειται θεμελιωδώς στο σύνολο των αξιών της».

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε τον νόμο «τραγική επίθεση» στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ έκανε λόγο για νόμο που «αντίκειται στα ανθρώπινα δικαιώματα».

Ο νέος νόμος πάντως υποστηρίζεται από μεγάλο μέρος του πληθυσμού στην Ουγκάντα, κατά πλειονότητα χριστιανική και συντηρητική χώρα, όπου κοινοβουλευτικοί τον χαρακτήρισαν απαραίτητο κυματοθραύστη για να αναχαιτιστεί η ανηθικότητα της Δύσης, κατ’ αυτούς.

Ο πρόεδρος Μουσέβενι κατηγόρησε την Παγκόσμια Τράπεζα πως «ασκεί πίεση» στη χώρα του και πρόσθεσε ότι η Ουγκάντα θα «αναπτυχθεί με ή χωρίς δάνεια» από τον διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Κρήτη

Πολύ ισχυρός σεισμός στην Ινδονησία (βίντεο)

Καιρός: τοπικές μπόρες και πτώση θερμοκρασίας την Τρίτη