Πυροβολισμοί σε Άγιο Παντελεήμονα και Αχαρνές

Δύο νέα περιστατικά με πυροβολισμούς σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, λίγο μετά τη δολοφονία στον Ασπρόπυργο.

Διπλό περιστατικό πυροβολισμών σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Αττική και συγκεκριμένα στον Άγιο Παντελεήμονα και τις Αχαρνές.

Στην περίπτωση του Αγίου Παντελεήμονα σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ, επί της οδού Καμπάνη. Εκεί εντοπίστηκε ένας 25χρονος Αιγύπτιος με τραύμα από πυροβόλο στο πόδι του.

Στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλυκες και ένα φυσίγγι, ενώ ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.

Όπως ο ίδιος είπε, είδε δύο άτομα να κατεβαίνουν από αυτοκίνητο και να τον πυροβολούν.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών είναι σε εξέλιξη.

Στις Αχαρνές, ένας 35χρονος δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι στη μέση του δρόμου. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο επίσης στο ΚΑΤ.

Η ΕΛ.ΑΣ. έλαβαν κλήση για επεισόδιο με πυροβολισμούς στην οδό Παναγίας Σουμελά στο Μενίδι, στις 4:15 και φτάνοντας στο σημείο, οι αστυνομικοί βρήκαν τον 35χρονο αιμόφυρτο στο δρόμο και κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Δεν έχει προκύψει μέχρι και αυτή την κάποιο στοιχείο σχετικά με τον τραυματισμό του άνδρα, καθώς δεν έχει εντοπιστεί κάποιος αυτόπτης μάρτυρας για να δώσει πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό.

