Παράξενα

Τρίκαλα: αρκούδα επιτέθηκε και τραυμάτισε άνδρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του άνδρα που δέχτηκε επίθεση από αρκούδα.

-

Επίθεση από αρκούδα δέχτηκε ένας άνδρας απο τα Τρίκαλα το πρωί της Δευτέρας, στη Μεσούντα στα όρια των Νομών Τρικάλων και Άρτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr η αρκούδα δάγκωσε τον άνδρα και τον τραυμάτισε σοβαρά σε διάφορα σημεία του σώματός του. Για «καλή» του τύχη, όμως, ο άνδρας έπεσε σε ένα δύσβατο για την αρκούδα σημείο και κατάφερε να επικοινωνήσει με το κινητό του για βοήθεια.

Μετά από λίγες ώρες εθελοντές διασώστες και άνδρες της πυροσβεστικής κατάφεραν να τον εντοπίσουν, του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο της Άρτας όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου αλλά με σοβαρά τραύματα.

Ο άνδρας που διέμενε τους καλοκαιρινούς μήνες στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Λαφίνα, βγήκε το πρωί της Δευτέρας για πεζοπορία με τον σκύλο του στα βουνά της περιοχής, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με αρκούδα η οποία αρχικά επιτέθηκε στο σκύλο του. Στη συνέχεια και στην προσπάθειά του να διασώσει τον σκύλο του δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα και δαγκώματα από το άγριο ζώο.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Κρήτη

Μεταναστευτικό – Έβρος: Ελεύθεροι οι αιχμάλωτοι του τρέιλερ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία