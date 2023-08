Τεχνολογία - Επιστήμη

Ζωντανό σκουλήκι 8 εκατοστών βρέθηκε σε εγκέφαλο γυναίκας (εικόνες)

Αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές θέαμα στα παγκόσμια ιατρικά χρονικά βρέθηκαν χειρουργοί στην Αυστραλία κατά τη διάρκεια επέμβασης εγκεφάλου. Το χρονικό της υπόθεσης.

Ένας νηματώδης σκώληκας, ένας τύπος παρασιτικού σκουληκιού που συνήθως παρασιτεί μέσα σε φίδια, εντοπίστηκε για πρώτη φορά μέσα σε ανθρώπινο οργανισμό και αφαιρέθηκε «ζωντανό και κινούμενο» μέσα από τον εγκέφαλο μιας γυναίκας από την Αυστραλία κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, ανακοίνωσαν σήμερα Αυστραλιανοί γιατροί.

Οι γιατροί εντόπισαν μια «ανώμαλη βλάβη», μετά την εξέταση με μαγνητική τομογραφία, στο μετωπιαίο τμήμα του εγκεφάλου της 64χρονης Αυστραλιανής, η οποία έπασχε από απώλεια μνήμης.

Η γυναίκα, η οποία λάμβανε θεραπεία για πνευμονία αλλά δεν είχε αναρρώσει πλήρως, εισήχθη στο νοσοκομείο τον Ιανουάριο του 2021 μετά από τρεις εβδομάδες κοιλιακού πόνου και διάρροιας, η οποία στη συνέχεια εμφάνισε συμπτώματα με ξηρό βήχα και νυχτερινές εφιδρώσεις, σύμφωνα με ευρήματα που δημοσιεύτηκαν στο ιατρικό περιοδικό Emerging Infectious Diseases.

Η γυναίκα εισήχθη ξανά στο νοσοκομείο τρεις εβδομάδες αργότερα, η κατάστασή της δεν βελτιωνόταν και υποβλήθηκε σε διάφορες θεραπείες έως ότου οι σαρώσεις εγκεφάλου αποκάλυψαν μια βλάβη και πραγματοποιήθηκε ανοιχτή βιοψία τον Ιούνιο του 2022.

Η εξέταση αποκάλυψε την παρουσία ενός Ophidascaris robertsi, ενός νηματώδους σκώληκα μήκους οκτώ εκατοστών, το οποίο ερευνητές αναφέρουν ότι είναι ζώο που παρασιτεί σε καγκουρό και πύθωνες στην Αυστραλία. Παρασιτεί σε ζώα και σε άλλες περιοχές του κόσμου, αλλά ποτέ πριν δεν είχε ανιχνευθεί σε άνθρωπο.

Ο σκώληκας, του οποίου η «διάπλαση είναι σαν κλωστή», ανιχνεύθηκε σε εγκεφαλογράφημα, και στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε μέσω εξέτασης DNA.

«Πρόκειται για την πρώτη περίπτωση που ένας Ophidascaris εντοπίζεται μέσα σε άνθρωπο, οπουδήποτε στον κόσμο», δήλωσε ο ειδικός λοιμωξιολόγος δρ Σαντζάια Σεναναγιάκε.

«Από όσα γνωρίζουμε, αυτή είναι επίσης η πρώτη περίπτωση που αφορά τον εγκέφαλο ενός είδους θηλαστικού, ανθρώπου ή άλλου», είπε.

Ερευνητές πιστεύουν ότι η 64χρονη μολύνθηκε ενώ μάζευε κοντά στο σπίτι της φρούτα από έναν θάμνο που πιθανώς είχε μολυνθεί από προνύμφες που βρίσκονταν σε περιττώματα φιδιών.

«Ποτέ δεν είναι εύκολο ή επιθυμητό να είσαι ο πρώτος που θα αρρωστήσει από κάτι στον κόσμο», πρόσθεσε ο δρ Σενανάγιακε. «Δεν μπορώ να εκφράσω αρκετά τον θαυμασμό μας για αυτή τη γυναίκα, που έδειξε υπομονή και θάρρος σε όλη αυτή τη διαδικασία».

Όπως ανέφερε ο δρ Σεναναγιάκε, είναι «πιθανόν να εντοπιστούν περισσότερες περιπτώσεις στο μέλλον».

