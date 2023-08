Πολιτισμός

ΔΥΠΑ - Voucher για βιβλία: οι πίνακες με τους δικαιούχους

Αναρτήθηκαν οι πίνακες με δικαιούχους, αποκλεισμένους και ωφελούμενους του προγράμματος της ΔΥΠΑ.

-

Αναρτήθηκαν την Τρίτη 29.08.2023, οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων 2023 της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Παρασκευή 01.09.2023 και θα ολοκληρωθεί στις 31.12.2023.

Συνολικά έχουν εκδοθεί 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ, ενώ ήδη συμμετέχουν 696 βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι.

Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του μητρώου παρόχων, με εξαίρεση τα σχολικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (βιβλία που χορηγούνται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και τους λοιπούς δημόσιους φορείς), με έκπτωση τουλάχιστον 10% σε όλα τα βιβλία (εκτός από τα ξενόγλωσσα).

Για πληροφορίες, πατήστε ΕΔΩ

