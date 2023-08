Πολιτισμός

Ο Γούντι Άλεν στην Αθήνα για τα “Γυρίσματα της τύχης”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πότε θα γίνει η avant premiere της τελευταίας ταινίας του Γούντι Άλεν. Πότε θα κυκλοφορήσει η ταινία στις ελληνικές αίθουσες.

-

Λίγες μέρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της 50ής ταινίας του στο Φεστιβάλ Βενετίας (4/9), με τίτλο «Γυρίσματα της τύχης» («Coup de Chance,»), ο Γούντι Αλεν θα έρθει στην Ελλάδα για να την παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό στην avant premiere που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου στην Αίγλη Ζαππείου και διοργανώνουν η Spentzos FIlm σε συνεργασία με το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας- Νύχτες Πρεμιέρας.

Η ταινία που θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 27 Σεπτεμβρίου από τη Spentzos Film, μιλάει για τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι ευκαιρίες, αλλά και η τύχη στη ζωή μας. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η Φανί (Λου ντε Λάαζ) και ο Ζαν (Μελβίλ Πουπό) μοιάζουν με το ιδανικό παντρεμένο ζευγάρι - είναι και οι δύο επαγγελματικά καταξιωμένοι, ζουν σε ένα πανέμορφο διαμέρισμα σε μια προνομιούχα γειτονιά του Παρισιού και δείχνουν να είναι τόσο ερωτευμένοι όσο ήταν όταν πρωτογνωρίστηκαν. Αλλά όταν η Φανί συναντά τελείως τυχαία στο δρόμο τον Αλέν (Νιλς Σνάιντερ), έναν πρώην συμμαθητή της από το γυμνάσιο, χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της. Σύντομα θα αρχίσουν να βρίσκονται και έρχονται όλο και πιο κοντά…

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης δηλώνει: «Αυτή είναι η πεντηκοστή ταινία μου. Ήταν μεγάλο προνόμιο που την γύρισα στο Παρίσι και είναι μεγάλη τιμή να την παρουσιάσω στη Βενετία».

Αν και η φιλμογραφία του Γούντι Αλεν συνδέεται αναμφισβήτητα με τη Νέα Υόρκη, το Παρίσι είχε πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του σκηνοθέτη. Αφού γύρισε - εν μέρει -την ταινία «Όλοι λένε σ' αγαπώ» στο Παρίσι το 1996 και έκανε τη γαλλική πρωτεύουσα από μόνη της χαρακτήρα στο «Μεσάνυχτα στο Παρίσι» το 2010, επιστρέφει στην Πόλη του Φωτός, αυτήν τη φορά για μια ταινία εξ ολοκλήρου γυρισμένη στα γαλλικά.

«Δεν μιλάω πραγματικά γαλλικά και καταλαβαίνω ακόμη λιγότερα, αλλά όταν τελείωσα το σενάριο, σκέφτηκα ότι θα ήταν μια εξαιρετική εμπειρία να το κάνω στα γαλλικά», σημειώνει ο Αλεν. «Ήμουν πάντα ερωτευμένος με τον ευρωπαϊκό και τον γαλλικό κινηματογράφο, και όταν πρότεινα να τη γυρίσω στα γαλλικά στους παραγωγούς μου, δέχτηκαν με ενθουσιασμό» προσθέτει.

Το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας- Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου 2023 στις αίθουσες: Δαναός Ι & ΙΙ, Ιντεάλ, 'Αστορ, 'Αστυ, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Παλλάς, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και Auditorium Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. Το πλήρες πρόγραμμα του φεστιβάλ θα ανακοινωθεί την Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Σάμος: μία βάρκα γεμάτη παιδιά εντόπισε το Λιμενικό (βίντεο)

Ιός Δυτικού Νείλου: 3 θάνατοι σε 7 ημέρες στην Ελλάδα

Μύκονος - Ρομπέρτα Μέτσολα: απόβαση για... φαγητό στο νησί των ανέμων (βίντεο)