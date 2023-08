Πολιτισμός

Τολέδο - Μουσείο El Greco: ο Δένδιας θαύμασε τον πίνακα του Θεοτοκόπουλου

Στο μουσείο El Greco στο Τολέδο ξεναγήθηκε ο Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο της άτυπης συνόδου των υπουργών 'Αμυνας της ΕΕ. Η ανάρτησή του.

Στο μουσείο El Greco στο Τολέδο ξεναγήθηκε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο της άτυπης συνόδου των υπουργών 'Αμυνας της ΕΕ.

«Μπροστά στον εκπληκτικό πίνακα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, «Τα δάκρυα του Αποστόλου Πέτρου», κατά την άποψή μου τον πιο ιδιαίτερό του, στη ξενάγηση στο Μουσείο El Greco στο Τολέδο, με την ευκαιρία της άτυπης Συνόδου των Υπουργών 'Αμυνας της ΕΕ», έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο twitter παραθέτοντας σχετική φωτογραφία.

— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 29, 2023

