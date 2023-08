Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Η αύξηση των κρουσμάτων προκαλεί ανησυχία

Μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού στην Ιταλία. Στο "τραπέζι" η επαναφορά της μάσκας. Τα επίσημα στοιχεία του υπ. Υγείας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Ρώμης, στη χώρα ξανάρχισαν να αυξάνονται τα περιστατικά κορονοϊού.

Πιο αναλυτικά, από τις 17 μέχρι τις 23 Αυγούστου καταγράφηκαν 11.606 κρούσματα, ενώ την εβδομάδα από τις 10 μέχρι τις 16 του μηνός, ήταν 5.919. Την ίδια περίοδο, τα διαγνωστικά τεστ αυξήθηκαν από 91.402 σε 126.215. Το ποσοστό θετικότητας από το 6,5% έφτασε στο 9,2%, ενώ οι θάνατοι μειώθηκαν, από 56 σε 44.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο ιός δεν είναι τόσο επιθετικός όσο στο παρελθόν αλλά τα συμπτώματα, συχνά θυμίζουν γρίπη, με πυρετό και επίμονο βήχα. «Πολλοί Ιταλοί δεν κάνουν διαγνωστικό τεστ, ουσιαστικά δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία στην ασθένεια», γράφει η εφημερίδα Ιl Sole 24 Ore. Αναμένεται να εξακριβωθεί αν με την έλευση του φθινοπώρου θα αποφασιστεί και πάλι η χρήση της προστατευτικής μάσκας σε κλειστούς χώρους.

